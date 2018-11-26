《Running Man》TWICE出演預告終於來啦！瀰漫可愛歡樂、驚悚詭異的氣氛？
綜藝 2018年11月26日 星期一10:40 MiJimin
最後那一幕…是MOMO要幫王鼻子大哥（池錫辰）登上熱搜嗎？XDDD
人氣女團TWICE終於再度出演SBS綜藝節目《Running Man》啦！基本上出演三次以後都可以算RM家人了，每一回出演也都能成為熱門討論的話題，幫助收視率提升，展現了自身的超人氣。
（之前出演拿著姓名條的合照）
昨日官方公開了TWICE出演的預告，但一開始氛圍相當詭異，娜璉和梁世燦討論著似乎有人一直在身邊徘徊，還有李光洙也感覺到有人一直跟著，小鏡頭更拍到了定延的小動作，字幕組則寫上了：觸碰了”那個”的瞬間，一切準備開始了！
物品憑空消失，每個人都在懷疑彼此，是否偷了或者被偷，看來這次的主任務下，也會有小任務執行，到底會是什麼呢～！？
不過，這次TWICE出演，玩得更開了～！每一位成員使勁全力參與任務，而這一次「每個人都有秘密」的主題，她們帶來的表演與技能也值得期待，最後那一幕MOMO對著池錫辰撒嬌說：「王鼻子王鼻子耶～。」RM全員也跟著效仿啦～！XDDD
要看更多的TWICE，記得鎖定本週日16：50的本放哦～！
（圖自：SBS Running Man）
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