《Running Man》TWICE出演预告终於来啦！弥漫可爱欢乐、惊悚诡异的气氛？

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最后那一幕…是MOMO要帮王鼻子大哥（池锡辰）登上热搜吗？XDDD

人气女团TWICE终於再度出演SBS综艺节目《Running Man》啦！基本上出演三次以后都可以算RM家人了，每一回出演也都能成为热门讨论的话题，帮助收视率提升，展现了自身的超人气。



（之前出演拿著姓名条的合照）

昨日官方公开了TWICE出演的预告，但一开始氛围相当诡异，娜琏和梁世灿讨论著似乎有人一直在身边徘徊，还有李光洙也感觉到有人一直跟著，小镜头更拍到了定延的小动作，字幕组则写上了：触碰了”那个”的瞬间，一切准备开始了！



物品凭空消失，每个人都在怀疑彼此，是否偷了或者被偷，看来这次的主任务下，也会有小任务执行，到底会是什么呢～！？



不过，这次TWICE出演，玩得更开了～！每一位成员使劲全力参与任务，而这一次「每个人都有秘密」的主题，她们带来的表演与技能也值得期待，最后那一幕MOMO对著池锡辰撒娇说：「王鼻子王鼻子耶～。」RM全员也跟著效仿啦～！XDDD



要看更多的TWICE，记得锁定本周日16：50的本放哦～！

（图自：SBS Running Man）

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