尹鐘信自爆已為BTS防彈少年團忙內柾國寫歌：「嗓音太讚」！

近日尹鐘信透過網路頻道透露稱，已經為防彈少年團BTS成員柾國寫了一首歌，還有機會寫第二首！
尹鐘信11月23日通過自己的Youtube頻道公開了新節目《脫曲機 ep01_BTS篇》，是借用了「脫谷機」的諧音，每期製作一支歌曲然後送給其他歌手，尤其是看起來和自己不搭邊的新人。 而第一期，尹鐘信就選擇了大熱的防彈少年團！
尹鐘信表示這個節目的特點就是事先不和歌手商量，就直接寫歌然後「硬塞」給歌手XDD所以防彈自己也不知道這回事的！ 而下一個目標歌手是火星哥布魯諾·瑪律斯，越來越妙了~
為了了解防彈少年團，尹鐘信還特地看了他們的MV和相關介紹，稱讚防彈的表情和表演非常棒。 介紹裡寫道：「他們的歌曲以10代、20代年輕人的想法、生活、愛情與夢想為主要主題。 」尹鐘信看到這裡說：「跟我很像耶！ 」XD
其實柾國在2016年唱過尹鐘信的歌《막걸리나》，尹鐘信表示自己也聽過，還說「柾國唱歌非常好，嗓音也很好聽，V的聲音則很帥氣，非常有魅力。 」
聽說柾國是自己的粉絲後，尹鐘信透露：「我也聽說了，真的很感謝。 其實我已經寫好一首歌了，正在考慮趁錄製節目再寫一首。 」而有人擔心因為是前輩寫歌、即使不適合也不好拒絕，尹鐘信請大家放寬心：「拒絕也沒關係的！ 不要有負擔。 」
尹鐘信還說會為BTS篇錄DEMO，盡全力在身邊尋找和防彈成員聲線相似的人XDD感覺很期待耶！ 快合作吧！
（圖源：《脫曲機》節目截圖，尹鐘信、BTS FB）
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