尹钟信自爆已为BTS防弹少年团忙内柾国写歌：「嗓音太赞」！

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近日尹钟信透过网路频道透露称，已经为防弹少年团BTS成员柾国写了一首歌，还有机会写第二首！

尹钟信11月23日通过自己的Youtube频道公开了新节目《脱曲机 ep01_BTS篇》，是借用了「脱谷机」的谐音，每期制作一支歌曲然后送给其他歌手，尤其是看起来和自己不搭边的新人。 而第一期，尹钟信就选择了大热的防弹少年团！



尹钟信表示这个节目的特点就是事先不和歌手商量，就直接写歌然后「硬塞」给歌手XDD所以防弹自己也不知道这回事的！ 而下一个目标歌手是火星哥布鲁诺・玛律斯，越来越妙了~



为了了解防弹少年团，尹钟信还特地看了他们的MV和相关介绍，称赞防弹的表情和表演非常棒。 介绍里写道：「他们的歌曲以10代、20代年轻人的想法、生活、爱情与梦想为主要主题。 」尹钟信看到这里说：「跟我很像耶！ 」XD



其实柾国在2016年唱过尹钟信的歌《막걸리나》，尹钟信表示自己也听过，还说「柾国唱歌非常好，嗓音也很好听，V的声音则很帅气，非常有魅力。 」



听说柾国是自己的粉丝后，尹钟信透露：「我也听说了，真的很感谢。 其实我已经写好一首歌了，正在考虑趁录制节目再写一首。 」而有人担心因为是前辈写歌、即使不适合也不好拒绝，尹钟信请大家放宽心：「拒绝也没关系的！ 不要有负担。 」

尹钟信还说会为BTS篇录DEMO，尽全力在身边寻找和防弹成员声线相似的人XDD感觉很期待耶！ 快合作吧！



（图源：《脱曲机》节目截图，尹钟信、BTS FB）

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