《四子》製片方喊冤：懇請朴海鎮無條件返回片場！

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經歷了導演更換、女主角下車、男主角合約到期連續20天未現身片場等一系列風波之後，電視劇《四子》給人的感覺真是是要「涼涼」了~

昨日，韓媒報導了朴海鎮連續20天不參加拍攝，嚴重影響拍攝進度的消息，而朴海鎮方面也火速回應雙方合約早在10月底就已經到期，且還是已經協商過的延期。 誰知道剛過了一天，《四子》製片方就發佈官方聲明，「懇請朴海鎮無條件回歸」。



《四子》製片方在聲明中表示：「片方和所有攝影成員懇切請求《四子》的男主角無條件回歸片場。 昨日Mountain Movement的代表黃先生告知媒體《四子》的男主角已經善意地3次延期了拍攝期限，因為合約到期男演員沒有義務再繼續拍攝，其實這裡有一個不為人知的內幕。本公司此前並沒有與演員簽訂過有明確演出期限的合同，因為考慮到還未確定播出日期的、且是先拍後播的《四子》的特殊性，若明確規定出演期限，根本不適合主、配角演員們的情況。 因為男主角屬Mountain Movement，而Mountain Movement又是該劇的共同製片商，我方根本沒想過會拿出演期限當做藉口，以致造成現在的狀況。 黃代表表示'即使是單獨製作，男主人公演員在結束拍攝之前是沒有問題的’,讓我方安心。 2018年3月中旬拍攝被延期後，他要求導演儘快拍攝，提議先將男主角的出演期限延期到了5月31日。 之後6月中旬，黃某向我方提議收購《四子》專案權，在我方拒絕後對方就像現在這樣，從2018年6月19日~8月中旬持續拒絕拍攝，因此我方也遭到了巨大的損失，最終不得已起訴了黃某。 還希望黃某不要再以男主角演員為藉口，真正站在他的角度上替他考慮。 而對於《四子》的男主角演員，片場的每一位都認可他的工作，也記得他是個盡心盡力的好演員，希望他不要再浪費時間，重新返回片場。」



「圖：《四子》」

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