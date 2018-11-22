《四子》制片方喊冤：恳请朴海镇无条件返回片场！

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经历了导演更换、女主角下车、男主角合约到期连续20天未现身片场等一系列风波之后，电视剧《四子》给人的感觉真是是要「凉凉」了~

昨日，韩媒报导了朴海镇连续20天不参加拍摄，严重影响拍摄进度的消息，而朴海镇方面也火速回应双方合约早在10月底就已经到期，且还是已经协商过的延期。 谁知道刚过了一天，《四子》制片方就发布官方声明，「恳请朴海镇无条件回归」。



《四子》制片方在声明中表示：「片方和所有摄影成员恳切请求《四子》的男主角无条件回归片场。 昨日Mountain Movement的代表黄先生告知媒体《四子》的男主角已经善意地3次延期了拍摄期限，因为合约到期男演员没有义务再继续拍摄，其实这里有一个不为人知的内幕。本公司此前并没有与演员签订过有明确演出期限的合同，因为考虑到还未确定播出日期的、且是先拍后播的《四子》的特殊性，若明确规定出演期限，根本不适合主、配角演员们的情况。 因为男主角属Mountain Movement，而Mountain Movement又是该剧的共同制片商，我方根本没想过会拿出演期限当做藉口，以致造成现在的状况。 黄代表表示'即使是单独制作，男主人公演员在结束拍摄之前是没有问题的’,让我方安心。 2018年3月中旬拍摄被延期后，他要求导演尽快拍摄，提议先将男主角的出演期限延期到了5月31日。 之后6月中旬，黄某向我方提议收购《四子》专案权，在我方拒绝后对方就像现在这样，从2018年6月19日~8月中旬持续拒绝拍摄，因此我方也遭到了巨大的损失，最终不得已起诉了黄某。 还希望黄某不要再以男主角演员为藉口，真正站在他的角度上替他考虑。 而对於《四子》的男主角演员，片场的每一位都认可他的工作，也记得他是个尽心尽力的好演员，希望他不要再浪费时间，重新返回片场。」



「图：《四子》」

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