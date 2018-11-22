這部劇是不是被下咒了？繼導演失聯、女主角下車，這次連男主角都走了！

從未有哪部劇像《四子》一樣歷經波折，遭遇了片商欠薪、導演失聯、更換PD、女主角下車等一系列重創之後劇組又一次陷入困境，男主角朴海鎮已經連續接近20日未到片場了。
朴海鎮新作《四子》拍攝中斷 導演住院後失聯
電視劇《四子》風波回顧】導演「跑路」、製片方拖欠薪水、朴海鎮自掏腰包補貼工作人員
據戲，從11月1日起作為《四子》男主角的朴海鎮就未在片場現過身，缺席了所有的拍攝。 考慮到他在劇中的重要性，他的缺席也讓拍攝難以繼續進行。 今年5月初，《四子》就因更換導演而暫停過一次拍攝，直到8月31日才重啟。 然而朴海鎮和片商方面的拍攝合約到期日期為10月31日。 隨著拍攝的延後，早就過了雙方當初商議的日期，因此11月1日起，朴海鎮就沒再參與過拍攝。因此對於他的缺席，片商也無法指責。
朴海鎮方面也火速對此做出了回應，稱：「與片商是有協議的，當初合期限為到3月14日，但因更換導演，雙方協商又改到了5月30日，期間又簽訂新合約，截止到8月14日。我方出於善意繼續演出，就這樣一直延期到了10月31日。這是根據協議做出的決定，而不是‘斷絕聯絡’，未履行合約的的是製片公司。」
劇中朴海鎮一人分飾四角，可想而知他在片中的戲份有多重，由於他的缺席，拍攝已然無法正常進行。 該劇從今年1月初就開始拍攝，10個月僅拍出了8、9集，剩下的戲份若缺少朴海鎮根本無法照常進行。 而早在9月，女主角NANA就已經退出劇組，因她的離開所需要重新拍攝的劇集至今還未拍攝完成。
「圖：《四子》」
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