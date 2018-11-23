防彈少年團BTS演唱會的亮點！ 《So What》Ending大家一起「玩」Jimin~ 《愛上變身情人》李多熙被房仲業者騙了？豪宅的前屋主是《VOICE》裡的他啊！ SHINee Key思念奶奶在節目中淚奔：奶奶做的小菜放了4年都捨不得扔掉！ Henry 與音樂品牌簽約 預計明年上旬回歸歌壇！ 《愛上變身情人》和《鬼怪》都在同一家書店取景拍攝！滿滿的回憶啊~ 又一個我們熟悉的愛豆團不再完整！Block B隊長Zico退隊 P.O等6人續約 「這是傾盡靈魂的成果」來看宋旻浩親自介紹首張正規專輯！ IU將不會再唱《Marshmallow》！棉花糖君要隱退了~T^T 蠟筆小新福袋來了～睡衣、零食、小白一次打包帶走！ 在便利商店打工2年的打工生來教大家做出便利商店美食！ 劉承俊新專輯最終流產？ 禁入韓國16年 新歌預告片慘遭下架！ 沒想到呆萌的P.O竟然還是個撩妹高手！情話10級堪比教科書～♥

歌手劉承俊昨日公開新專輯封面照和預告片後，在韓國反響冷淡，專輯流通公司隨後就刪除了該預告片，看來這次時隔11年的回歸很可能無法實現了。

劉承俊原本是韓國紅透半邊天的solo歌手，13歲時舉家移民美國，1997年回韓發展，連續3年被韓國三大台KBS、SBS、MBC頒發「年度金曲獎」及「年度最佳歌手獎」，2001年發行的這首《WOW》 即使放到現在來看都完全不過時：



不料人氣如日中天的劉承俊，卻在2002年面臨服兵役時加入美國國籍，被指逃避兵役，從此被韓國封殺、不得踏入韓國領土，2015年他開網路直播、流淚下跪道歉，並 起訴韓國駐美LA總領事館、要求取消「拒簽」，也在2016年遭駁回。



21日，劉承俊在微博上公開一張如下圖片，留言：「11.22.18 Another Day。 」計畫在22日發行先行曲《Another Day》，12月5日正式發行專輯，並將專輯收入全額捐贈。



然而消息公開後韓國輿論並不看好，負責專輯發行的流通公司見狀不妙，遂決定不予發行，在Youtube上公開的先行曲預告片也在當日下午遭到刪除。

劉承俊在2007年也發行過一張專輯《Rebirth of YSJ》，同樣遭到輿論攻擊，但還是在歌迷會的要求下通過小型流通公司發行，收入也全額捐贈。



（圖源：網路）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究