刘承俊新专辑最终流产？ 禁入韩国16年 新歌预告片惨遭下架！

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歌手刘承俊昨日公开新专辑封面照和预告片后，在韩国反响冷淡，专辑流通公司随后就删除了该预告片，看来这次时隔11年的回归很可能无法实现了。

刘承俊原本是韩国红透半边天的solo歌手，13岁时举家移民美国，1997年回韩发展，连续3年被韩国三大台KBS、SBS、MBC颁发「年度金曲奖」及「年度最佳歌手奖」，2001年发行的这首《WOW》 即使放到现在来看都完全不过时：



不料人气如日中天的刘承俊，却在2002年面临服兵役时加入美国国籍，被指逃避兵役，从此被韩国封杀、不得踏入韩国领土，2015年他开网路直播、流泪下跪道歉，并 起诉韩国驻美LA总领事馆、要求取消「拒签」，也在2016年遭驳回。



21日，刘承俊在微博上公开一张如下图片，留言：「11.22.18 Another Day。 」计画在22日发行先行曲《Another Day》，12月5日正式发行专辑，并将专辑收入全额捐赠。



然而消息公开后韩国舆论并不看好，负责专辑发行的流通公司见状不妙，遂决定不予发行，在Youtube上公开的先行曲预告片也在当日下午遭到删除。

刘承俊在2007年也发行过一张专辑《Rebirth of YSJ》，同样遭到舆论攻击，但还是在歌迷会的要求下通过小型流通公司发行，收入也全额捐赠。



（图源：网路）

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