因涉嫌性騷擾和恐嚇的李曙原 未參加今日進行的第4次公審，原因是...已在2日前秘密入伍！
明星 2018年11月22日 星期四13:36 Yuan
李曙原的案件將移送到軍事法庭，而他與所屬社解約的消息也被傳開。
李曙原在4月8日以現行犯身份被逮補，調查結果顯示他對同事女藝人進行了強制性騷擾和威脅。據悉，當時在飯局上試圖強吻女性藝人A某並遭到拒絕，A某打電話向男友求助，李曙原便生氣地用兇器威脅A某。而事發後還若無其事的主持《音樂銀行》和拍攝《About Time》。
在此前3次庭審中，李曙原對自己的犯罪行為供認不諉，但他也主張：「事件發生當時我喝醉了，想也想不起來。」出席調查時，李曙原的態度更引發各界批評。
原訂今日進行第4次公審，庭審部方面表示：「李曙原將不參加第4次公審，原因是他已經在20日入伍，將在完成部隊分配之後，移送到軍事法庭，公審將推遲到明年1月12日。」據悉，負責的法官和檢察官也是今日才知道李曙原入伍的消息。對此，李曙原的所屬社也回應：「在10月12日接到了入伍通知，本人曾向兵務廳申請延遲入伍，但因為兵役法的規定，參加訴訟不能夠推遲入伍，申請遭到了駁回，因此他只得在20日入伍。」
而李曙原與所屬社（Blossom娛樂）解約的消息也被傳開，有相關人士透露：「雖然合約還沒有到期，但已達成了解除合約的協議。退伍後好像也很難回歸，但目前還沒有確定。」
（圖：Blossom娛樂、TVDaily）
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