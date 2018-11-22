因涉嫌性骚扰和恐吓的李曙原 未参加今日进行的第4次公审，原因是...已在2日前秘密入伍！
明星 2018年11月22日 星期四13:36 Yuan
李曙原的案件将移送到军事法庭，而他与所属社解约的消息也被传开。
李曙原在4月8日以现行犯身份被逮补，调查结果显示他对同事女艺人进行了强制性骚扰和威胁。据悉，当时在饭局上试图强吻女性艺人A某并遭到拒绝，A某打电话向男友求助，李曙原便生气地用凶器威胁A某。而事发后还若无其事的主持《音乐银行》和拍摄《About Time》。
在此前3次庭审中，李曙原对自己的犯罪行为供认不诿，但他也主张：「事件发生当时我喝醉了，想也想不起来。」出席调查时，李曙原的态度更引发各界批评。
原订今日进行第4次公审，庭审部方面表示：「李曙原将不参加第4次公审，原因是他已经在20日入伍，将在完成部队分配之后，移送到军事法庭，公审将推迟到明年1月12日。」据悉，负责的法官和检察官也是今日才知道李曙原入伍的消息。对此，李曙原的所属社也回应：「在10月12日接到了入伍通知，本人曾向兵务厅申请延迟入伍，但因为兵役法的规定，参加诉讼不能够推迟入伍，申请遭到了驳回，因此他只得在20日入伍。」
而李曙原与所属社（Blossom娱乐）解约的消息也被传开，有相关人士透露：「虽然合约还没有到期，但已达成了解除合约的协议。退伍后好像也很难回归，但目前还没有确定。」
（图：Blossom娱乐、TVDaily）
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