《愛上變身情人》李多熙也是實力寵粉：歐尼真的太暖了～♥

最近在《愛上變身情人》裡飾演姜社羅的李多熙越來越受關注，其實她不僅外表美麗過人，心地也非常暖！
李多熙2002年就出道了，但也許是因為外形太過精緻和高挑，在盛行「傻白甜」女主的這些年很少拿到女一號劇本，多是扮演「壞女人」設定的女二號，心疼歐尼T^T
近日有網友透露了她多年來實力寵粉的細節，讓人大呼歐尼好暖！ 2014年李多熙生日前夕，粉絲在網站上進行生日募款，沒想第2天就收到3筆款項，留言剛好湊成一句話：「我會感激地收下生日禮物。」其中兩筆款項的金額也對應她的生日——850315，後來粉絲當面向她確認才知，原來是李多熙以自己母親的名義匯款，並說：「讓粉絲們用這些錢買些好吃的吧。」
2014年舉辦紀念出道12周年的粉絲見面會時，李多熙訂制了一批陶瓷馬克杯，一一簽上自己的名字，一個人獨自忙到深夜：
其實一開始粉絲們在企劃見面時對會費有所擔心，李多熙得知后直接向賬戶里匯入200萬韓元，希望大家不要有負擔，最後見面會的門票壓低到只要1萬韓元！歐尼真的霸氣又體貼：
而第二年，李多熙更是直接租下一個小劇場邀請粉絲來見面會，並且很有「心機」地假裝練舞時受傷、打著石膏上臺來，還請主持人配合把氣氛搞尷尬，自己邊「哭」邊走回後台：
而就在粉絲擔心萬分之時，李多熙突然跳著Apink的《LUV》現身了！
原來她為了這次見面會，秘密排練了兩個月時間的舞蹈，就連見面會彩排時都瞞住了大家，真的非常有心了：
當然粉絲也為她準備了飽含深情的影片，看到影片後，李多熙也激動地流著淚說：「絕對不會忘記粉絲們給我的厚愛。 」
此外，平時李多熙也非常照顧粉絲！有一次粉絲去探班、送給她便當，反而被李多熙塞錢讓大家好好吃飯...... 粉絲一開始不肯收，結果李多熙塞了錢就跳上車「逃跑」XDD粉絲想把錢還給經紀人，經紀人也拒絕，還說收下的話李多熙「會生氣」，最後PO主就把錢放入粉絲會的公用存摺了。
不僅如此，李多熙平時在收到粉絲禮物後也都會第一時間PO認證照表達謝意，讓粉絲感覺非常窩心：
（圖源：《秘密》、《聽見你的聲音》劇照，李多熙IG，李多熙Gallery）
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