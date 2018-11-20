《爱上变身情人》李多熙也是实力宠粉：欧尼真的太暖了～♥

最近在《爱上变身情人》里饰演姜社罗的李多熙越来越受关注，其实她不仅外表美丽过人，心地也非常暖！
李多熙2002年就出道了，但也许是因为外形太过精致和高挑，在盛行「傻白甜」女主的这些年很少拿到女一号剧本，多是扮演「坏女人」设定的女二号，心疼欧尼T^T
近日有网友透露了她多年来实力宠粉的细节，让人大呼欧尼好暖！ 2014年李多熙生日前夕，粉丝在网站上进行生日募款，没想第2天就收到3笔款项，留言刚好凑成一句话：「我会感激地收下生日礼物。」其中两笔款项的金额也对应她的生日——850315，后来粉丝当面向她确认才知，原来是李多熙以自己母亲的名义汇款，并说：「让粉丝们用这些钱买些好吃的吧。」
2014年举办纪念出道12周年的粉丝见面会时，李多熙订制了一批陶瓷马克杯，一一签上自己的名字，一个人独自忙到深夜：
其实一开始粉丝们在企划见面时对会费有所担心，李多熙得知后直接向账户里汇入200万韩元，希望大家不要有负担，最后见面会的门票压低到只要1万韩元！欧尼真的霸气又体贴：
而第二年，李多熙更是直接租下一个小剧场邀请粉丝来见面会，并且很有「心机」地假装练舞时受伤、打著石膏上台来，还请主持人配合把气氛搞尴尬，自己边「哭」边走回后台：
而就在粉丝担心万分之时，李多熙突然跳著Apink的《LUV》现身了！
原来她为了这次见面会，秘密排练了两个月时间的舞蹈，就连见面会彩排时都瞒住了大家，真的非常有心了：
当然粉丝也为她准备了饱含深情的影片，看到影片后，李多熙也激动地流著泪说：「绝对不会忘记粉丝们给我的厚爱。 」
此外，平时李多熙也非常照顾粉丝！有一次粉丝去探班、送给她便当，反而被李多熙塞钱让大家好好吃饭...... 粉丝一开始不肯收，结果李多熙塞了钱就跳上车「逃跑」XDD粉丝想把钱还给经纪人，经纪人也拒绝，还说收下的话李多熙「会生气」，最后PO主就把钱放入粉丝会的公用存摺了。
不仅如此，李多熙平时在收到粉丝礼物后也都会第一时间PO认证照表达谢意，让粉丝感觉非常窝心：
（图源：《秘密》、《听见你的声音》剧照，李多熙IG，李多熙Gallery）
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