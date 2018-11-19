防彈少年團無法參加《NHK紅白歌會》的決定性原因公開！？

防彈少年團無法參加《NHK紅白歌會》的決定性原因公開！？

明星   2018年11月19日   星期一13:50   MiJimin  

就算不能參加《紅白歌會》，防彈少年團的人氣與影響力也是絲毫不減啊～！

根據 TV report 在昨日的最新報導中，公開了日本《NHK紅白歌會》（紅白歌唱大賽）表示已派遣過工作人員去歐洲，與防彈少年團交涉出演事宜。

在（11/18）日本媒體發表的新聞中，在11/14給出的《紅白歌會》名單中，沒有防彈少年團是因為內部問題，當時引起了熱烈的討論。

因為在此前的8月時的節目負責人，被發現有性犯罪問題，因此防彈少年團的出演，變得無法順利進行下去。

而NHK的相關人員則表示：「今年10月已派《紅白歌會》的工作人員，前往防彈少年團的巡演地－歐洲交涉，對於防彈少年團的出演是相當關鍵的，此外東方神起等幾組韓流明星也有計劃出演。」而最終仍舊是無法出演的狀況，再加上10月底的強制徵用工判決案，現在已完全是”韓流NG”的狀態了。

▼韓國節目《Section TV》更綜合報導了，當時日本媒體與節目，大幅報導防彈少年團突然被取消MUSIC STATION表演的事件：

在NHK的表明中，即使沒有發生防彈少年團「原子彈T恤」等事件，防彈少年團也很難順利出演，這件事情並沒有在決定出演上，產生什麼不好的作用。

日本記者更提到，即便防彈少年團近期的爭議性新聞，並不影響他們在日本的人氣，就算不出演電視節目，在日本或者全世界仍舊有很大的影響力，在年輕世代扮演重要角色，粉絲們對他們的熱情與關注，是絕對不會因此而削減。

＊延伸閱讀： BIG HIT就防彈「原子彈T恤」和「納粹帽」聲明致歉：「無意傷害戰爭受害者」

（圖自：官方／TVdaily）

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留言/評論
  • Ptricia Hinnes Lee
    防弹在我心目中永远都是最棒的团体!!!
    2小時前
  • Ashley Wang
    反正音樂無國界! 日本人不想聽就算了。
    2小時前
  • 鄭詒蓁
    很棒啊 不去日本可以來台灣
    1小時前
  • Ashley Wang
    無奈~因為政治因素被黑了。
    2小時前
  • 彭鈺雁
    來台灣多增加幾場演唱會的場次吧 北中南都各一場最好 這樣阿米北中南都能看到
    57分前
→更多留言...(5)
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