防彈少年團無法參加《NHK紅白歌會》的決定性原因公開！？

就算不能參加《紅白歌會》，防彈少年團的人氣與影響力也是絲毫不減啊～！
根據 TV report 在昨日的最新報導中，公開了日本《NHK紅白歌會》（紅白歌唱大賽）表示已派遣過工作人員去歐洲，與防彈少年團交涉出演事宜。
在（11/18）日本媒體發表的新聞中，在11/14給出的《紅白歌會》名單中，沒有防彈少年團是因為內部問題，當時引起了熱烈的討論。
因為在此前的8月時的節目負責人，被發現有性犯罪問題，因此防彈少年團的出演，變得無法順利進行下去。
而NHK的相關人員則表示：「今年10月已派《紅白歌會》的工作人員，前往防彈少年團的巡演地－歐洲交涉，對於防彈少年團的出演是相當關鍵的，此外東方神起等幾組韓流明星也有計劃出演。」而最終仍舊是無法出演的狀況，再加上10月底的強制徵用工判決案，現在已完全是”韓流NG”的狀態了。
▼韓國節目《Section TV》更綜合報導了，當時日本媒體與節目，大幅報導防彈少年團突然被取消MUSIC STATION表演的事件：
在NHK的表明中，即使沒有發生防彈少年團「原子彈T恤」等事件，防彈少年團也很難順利出演，這件事情並沒有在決定出演上，產生什麼不好的作用。
日本記者更提到，即便防彈少年團近期的爭議性新聞，並不影響他們在日本的人氣，就算不出演電視節目，在日本或者全世界仍舊有很大的影響力，在年輕世代扮演重要角色，粉絲們對他們的熱情與關注，是絕對不會因此而削減。
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（圖自：官方／TVdaily）
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