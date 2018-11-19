防弹少年团无法参加《NHK红白歌会》的决定性原因公开！？

就算不能参加《红白歌会》，防弹少年团的人气与影响力也是丝毫不减啊～！
根据 TV report 在昨日的最新报导中，公开了日本《NHK红白歌会》（红白歌唱大赛）表示已派遣过工作人员去欧洲，与防弹少年团交涉出演事宜。
在（11/18）日本媒体发表的新闻中，在11/14给出的《红白歌会》名单中，没有防弹少年团是因为内部问题，当时引起了热烈的讨论。
因为在此前的8月时的节目负责人，被发现有性犯罪问题，因此防弹少年团的出演，变得无法顺利进行下去。
而NHK的相关人员则表示：「今年10月已派《红白歌会》的工作人员，前往防弹少年团的巡演地－欧洲交涉，对於防弹少年团的出演是相当关键的，此外东方神起等几组韩流明星也有计划出演。」而最终仍旧是无法出演的状况，再加上10月底的强制徵用工判决案，现在已完全是”韩流NG”的状态了。
▼韩国节目《Section TV》更综合报导了，当时日本媒体与节目，大幅报导防弹少年团突然被取消MUSIC STATION表演的事件：
在NHK的表明中，即使没有发生防弹少年团「原子弹T恤」等事件，防弹少年团也很难顺利出演，这件事情并没有在决定出演上，产生什么不好的作用。
日本记者更提到，即便防弹少年团近期的争议性新闻，并不影响他们在日本的人气，就算不出演电视节目，在日本或者全世界仍旧有很大的影响力，在年轻世代扮演重要角色，粉丝们对他们的热情与关注，是绝对不会因此而削减。
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（图自：官方／TVdaily）
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