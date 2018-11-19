防弹少年团无法参加《NHK红白歌会》的决定性原因公开！？

防弹少年团无法参加《NHK红白歌会》的决定性原因公开！？

明星   2018年11月19日   星期一13:50   MiJimin  

就算不能参加《红白歌会》，防弹少年团的人气与影响力也是丝毫不减啊～！

根据 TV report 在昨日的最新报导中，公开了日本《NHK红白歌会》（红白歌唱大赛）表示已派遣过工作人员去欧洲，与防弹少年团交涉出演事宜。

在（11/18）日本媒体发表的新闻中，在11/14给出的《红白歌会》名单中，没有防弹少年团是因为内部问题，当时引起了热烈的讨论。

因为在此前的8月时的节目负责人，被发现有性犯罪问题，因此防弹少年团的出演，变得无法顺利进行下去。

而NHK的相关人员则表示：「今年10月已派《红白歌会》的工作人员，前往防弹少年团的巡演地－欧洲交涉，对於防弹少年团的出演是相当关键的，此外东方神起等几组韩流明星也有计划出演。」而最终仍旧是无法出演的状况，再加上10月底的强制徵用工判决案，现在已完全是”韩流NG”的状态了。

▼韩国节目《Section TV》更综合报导了，当时日本媒体与节目，大幅报导防弹少年团突然被取消MUSIC STATION表演的事件：

在NHK的表明中，即使没有发生防弹少年团「原子弹T恤」等事件，防弹少年团也很难顺利出演，这件事情并没有在决定出演上，产生什么不好的作用。

日本记者更提到，即便防弹少年团近期的争议性新闻，并不影响他们在日本的人气，就算不出演电视节目，在日本或者全世界仍旧有很大的影响力，在年轻世代扮演重要角色，粉丝们对他们的热情与关注，是绝对不会因此而削减。

＊延伸阅读： BIG HIT就防弹「原子弹T恤」和「纳粹帽」声明致歉：「无意伤害战争受害者」

（图自：官方／TVdaily）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Ptricia Hinnes Lee
    防弹在我心目中永远都是最棒的团体!!!
    2小时前
  • Ashley Wang
    反正音樂無國界! 日本人不想聽就算了。
    2小时前
  • 鄭詒蓁
    很棒啊 不去日本可以來台灣
    1小时前
  • Ashley Wang
    無奈~因為政治因素被黑了。
    2小时前
  • 彭鈺雁
    來台灣多增加幾場演唱會的場次吧 北中南都各一場最好 這樣阿米北中南都能看到
    57分前
→更多留言...(5)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 防弹少年团无法参加《NHK红白歌会》的决定性原因公开！？
© 2018 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手