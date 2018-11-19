《愛上變身情人》今晚預告：雙雙對對好甜蜜！李民基告白徐玄振：「原來妳長這樣啊…」莫非病情有所好轉？
韓劇 2018年11月19日 星期一11:53 JiaJia
激動…今晚（19日）兩對CP都有吻戲！明天大結局哦，希望編劇不要讓大家失望～
JTBC月火劇（週一、二播出）《愛上變身情人》將於本週播出第15、16集，先來掌握一下今晚的觀影重點！
道載（李民基 飾）似乎找到了世界，並給她留下一封信。內容寫著：「為了不要最後記下妳是哭泣的模樣，為了不要這樣所以做了選擇」、「會回來的，無論如何，希望妳好好活著。」
又在車上約會的恩浩（安宰賢 飾）與沙拉（李多熙 飾），恩浩告白：「我怎麼能夠和如此帥氣的人交往呢？」並主動獻上一吻，滿屏的甜蜜自不必多言。
分別後，道載和世界再度重逢。道載對著世界說：「原來妳長這樣啊。」似乎預告著道載的病情有所好轉。（也有網友留言，或許是道載不想再讓世界擔心，於是故意這樣說）
從首播追到現在的小編，自然希望道載和世界最後能有好的結局啊！
（圖片、影片來源：JTBC《愛上變身情人》）
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