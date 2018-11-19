《爱上变身情人》今晚预告：双双对对好甜蜜！李民基告白徐玄振：「原来你长这样啊…」莫非病情有所好转？
韩剧 2018年11月19日 星期一11:53 JiaJia
激动…今晚（19日）两对CP都有吻戏！明天大结局哦，希望编剧不要让大家失望～
JTBC月火剧（周一、二播出）《爱上变身情人》将於本周播出第15、16集，先来掌握一下今晚的观影重点！
道载（李民基 饰）似乎找到了世界，并给她留下一封信。内容写著：「为了不要最后记下你是哭泣的模样，为了不要这样所以做了选择」、「会回来的，无论如何，希望你好好活著。」
又在车上约会的恩浩（安宰贤 饰）与沙拉（李多熙 饰），恩浩告白：「我怎么能够和如此帅气的人交往呢？」并主动献上一吻，满屏的甜蜜自不必多言。
分别后，道载和世界再度重逢。道载对著世界说：「原来你长这样啊。」似乎预告著道载的病情有所好转。（也有网友留言，或许是道载不想再让世界担心，於是故意这样说）
从首播追到现在的小编，自然希望道载和世界最后能有好的结局啊！
（图片、影片来源：JTBC《爱上变身情人》）
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