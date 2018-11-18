宋智孝「爆罵」Joy：「很有趣是不是？ 」 Apink夏榮被嚇哭，結果居然是因為......！

雖然心疼夏榮，但還是忍不住笑啊XDD
《睡衣朋友》是一檔真人秀節目，明星們一起在不同飯店和民宿享受休閒的兩天一夜，前幾天播出的節目里程瀟因為行程問題暫時離開，由Apink成員夏榮代班，另外兩位固定成員宋智孝和Red Velvet成員Joy想給她留下「難忘的回憶 」，於是策劃了一場隱藏攝像機「陰謀」......
節目裡，Joy故意撮合宋智孝和嘉賓廚師，問廚師對宋智孝感覺如何，還提到愛人、婚姻等話題，到了氣氛有點點尷尬的程度。 之後這幾人聚在一起聊天，智孝跟夏榮寒暄幾句之後開始「質問」Joy：「你剛才不該那樣做，為何總把我和他說到一起？ 」還嫌Joy給她倒的茶太熱，並且話題一轉帶到夏榮：「因為Joy那樣講，連夏榮也跟著講！ 」
Joy還不肯認錯，頂嘴說：「我覺得蠻有趣的呀。 」智孝：「你是有趣了，不考慮對方嗎？ 」
夏榮緊張得從沙發上滑下來，手裡的茶杯也開始發抖，而坐在Joy和智孝中間的張允珠更是一臉「這好難我快要演不下去了」XDD
張允珠試圖緩和氣氛：「Joy呀，智孝姐姐不喜歡這樣，對我這樣可以但是不要對她這樣了。 」沒想到反而被智孝穩穩接住：「你這樣講，讓我變成什麼人了？ 」
偏偏Joy這時吸了一下鼻子，夏榮以為她在哭，頓時瞳孔地震！ Joy還不服輸，問智孝是不是討厭自己，智孝演技魂進一步爆發：「還不是因為你我才這樣！ 你認為剛才那樣是對的嗎？ 」還順便把夏榮也捲進來：「就是因為Joy一直這樣，連夏榮都跟著講！ 」
眼看夏榮整個人僵住，張允珠終於看不下去了，遞給她一張字條：「對不起，夏榮啊。 」夏榮瞬間懂了XD於是攝像人員紛紛走出來，智孝也開始誇Joy演技贊，只有夏榮獨自處於「崩潰後遺症」，最後真的哭出來了XDD
原來夏榮以為是因為自己才令Joy挨駡，而且茶也是夏榮煮的，心裡超級抱歉，不過因為從沒遇到過隱藏攝像機，真的一絲一毫懷疑都沒有XD智孝也說初衷是希望給夏榮留下有趣的回憶，希望她沒有太被嚇到，並強調：「姐姐我真的不是壞人哦！ 」
（圖源：《睡衣朋友》節目截圖，Apink Twitter，IG@lifetimekorea）
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