宋智孝「爆骂」Joy：「很有趣是不是？ 」 Apink夏荣被吓哭，结果居然是因为......！

虽然心疼夏荣，但还是忍不住笑啊XDD
《睡衣朋友》是一档真人秀节目，明星们一起在不同饭店和民宿享受休闲的两天一夜，前几天播出的节目里程潇因为行程问题暂时离开，由Apink成员夏荣代班，另外两位固定成员宋智孝和Red Velvet成员Joy想给她留下「难忘的回忆 」，於是策划了一场隐藏摄像机「阴谋」......
节目里，Joy故意撮合宋智孝和嘉宾厨师，问厨师对宋智孝感觉如何，还提到爱人、婚姻等话题，到了气氛有点点尴尬的程度。 之后这几人聚在一起聊天，智孝跟夏荣寒暄几句之后开始「质问」Joy：「你刚才不该那样做，为何总把我和他说到一起？ 」还嫌Joy给她倒的茶太热，并且话题一转带到夏荣：「因为Joy那样讲，连夏荣也跟著讲！ 」
Joy还不肯认错，顶嘴说：「我觉得蛮有趣的呀。 」智孝：「你是有趣了，不考虑对方吗？ 」
夏荣紧张得从沙发上滑下来，手里的茶杯也开始发抖，而坐在Joy和智孝中间的张允珠更是一脸「这好难我快要演不下去了」XDD
张允珠试图缓和气氛：「Joy呀，智孝姐姐不喜欢这样，对我这样可以但是不要对她这样了。 」没想到反而被智孝稳稳接住：「你这样讲，让我变成什么人了？ 」
偏偏Joy这时吸了一下鼻子，夏荣以为她在哭，顿时瞳孔地震！ Joy还不服输，问智孝是不是讨厌自己，智孝演技魂进一步爆发：「还不是因为你我才这样！ 你认为刚才那样是对的吗？ 」还顺便把夏荣也卷进来：「就是因为Joy一直这样，连夏荣都跟著讲！ 」
眼看夏荣整个人僵住，张允珠终於看不下去了，递给她一张字条：「对不起，夏荣啊。 」夏荣瞬间懂了XD於是摄像人员纷纷走出来，智孝也开始夸Joy演技赞，只有夏荣独自处於「崩溃后遗症」，最后真的哭出来了XDD
原来夏荣以为是因为自己才令Joy挨駡，而且茶也是夏荣煮的，心里超级抱歉，不过因为从没遇到过隐藏摄像机，真的一丝一毫怀疑都没有XD智孝也说初衷是希望给夏荣留下有趣的回忆，希望她没有太被吓到，并强调：「姐姐我真的不是坏人哦！ 」
（图源：《睡衣朋友》节目截图，Apink Twitter，IG@lifetimekorea）
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