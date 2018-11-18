《我身后的陶斯》苏志燮等主演们发表终映感言：「这是一部充满正能量又温暖的作品！」 《我身后的陶斯》成为苏志燮的「变装秀」！他本人又最喜欢哪一种装扮呢？ 黄致列携〈Learn to Love〉回归在即 招牌抒情歌引发期待！ 不愧是神话！李玟雨久违举行耶诞演唱会门票瞬间卖光 GOT7 韩、日活动都满档 明年初发行日语迷你三辑！ 宋智孝「爆骂」Joy：「很有趣是不是？ 」 Apink夏荣被吓哭，结果居然是因为......！ 万年拿恶毒女二剧本的李多熙，其实美貌与演技并存！ 《新西游记》导演接受采访：李寿根&殷志源还没来领奖！怕节目变无趣圭贤就不回来了 《第3种魅力》导演表民秀是谁？总能拍出演员代表作《浪漫满屋》《你来自哪颗星》《制作人》 爱豆界稀有姓氏第二弹——BIGBANG太阳居然不姓「东」？！ 韩剧 我身后的陶斯내뒤에테리우스 - 这是为苏志燮量身订做的剧 孔晓振和粉丝合影有条件？没有这个的话会拒绝拍摄喔XD 金高银美貌再升级 新作再与出道作郑导演合作 接下来准备要播出的剧，阵容都超级吸睛！你最期待的是哪一对CP呢？ 上司有一百种死法？《就算死也喜欢》绝对能承包你的笑点！ IU的经纪人说自己的发型像姜丹尼尔！结果IU听到超堂皇，急忙向大家道歉 XD 【旅游资讯】首尔市计程车起步价年内上涨！ 宣布严格管理「拒载行为」 爱豆和爱豆谈恋爱分手后是什么感受？「你前女友正在排练哦」 好像有魔法令时间静止的好地方——昌原林荫道 OCN又让一个阳光欧巴变成坏人？《神的测验：重启》金载沅挑战反派

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