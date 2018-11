《皇后的品格》崔振赫多張劇照,尤其是這一張肌肉照實在太吸引人啦~! 金知碩、全昭旻、李相燁主演tvN《頂級巨星柳白》今晚首播!5分鐘預告影片有搞笑也有心動 韓劇《第3種魅力》明日完結篇,他們的結局又會是什麼呢~? tvN兩大新劇男主角的兄弟情!金知碩上傳與朴寶劍的聊天紀錄,hashtag也吸引大家視線! 互為路人的時尚概念?劉亞仁+文森卡索的帥氣雜誌封面 朝聖 XIA 死神!《伊麗莎白》金俊秀主演場門票全數售罄 Wanna One 回歸倒數三天 釋出長達一分鐘的 MV 預告! GOT7 要閃電回歸啦!下個月發行改版專輯 新劇《所以我和黑粉結婚了》男二黃燦盛帥氣「公子哥」人物劇照公開! Crush 將發行今年最後一首歌!〈Lay Your Head On Me〉和過去的他截然不同 李鍾碩為尹鈞相送去應援咖啡車!還記得他們曾經合作過哪些作品嗎? 《YG寶石盒》終於要打開了! 房藝談唱歌預告片公開,今晚首播 繼令人心動的雙人海報後…tvN新劇《男朋友》再公開宋慧喬、朴寶劍單人海報! 《Running Man》劉在錫被說造型像她!鮮奶油面膜照公開 日本議員指責TWICE多賢曾穿慰安婦T恤:《紅白歌會》能用這種反日歌手? 這組搭檔養眼又有愛!《超人回來了》娜恩和叔叔朴敘俊合拍PIZZA廣告,超「激萌」! 想成為人氣滿分的Insider嗎?來一個Insider的必需品-柳炳宰PEPERO! 這恐怕是史上最帥快遞小小哥!安宰賢「快遞小哥」時期青澀照曝光♥ Highlight 將發行整張自創曲 〈OUTRO〉亮點集錦搶先聽! 劃時代的另一種選擇:益善洞的穿越時空之旅 羅PD真的有毒啊!被他「黑化」的那些愛豆們XD 潤娥台灣見面會大唱中文歌! S.H.E《十七》發音超熟練

Wanna One 回歸倒數三天 釋出長達一分鐘的 MV 預告! KPOP 施乃琪

留言/評論