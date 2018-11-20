荷包又要失血了！BT21與潮牌聯名出Hoodie～

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Army們的荷包還撐得住嗎？

由防彈少年團成員親手繪製的BT21，代表了成員的7個角色，在Line Friends Store中就有許多相關商品，讓Army們瘋狂蒐集。



這樣當然還不夠，也與眾多品牌聯名推出專屬Army們的商品，BT21面膜、BT21彩妝、BT21睡衣等。



今年暑假與BT21與Converse聯名所推出的特別版帆布鞋，應證了防彈少年團不只在音樂上，在潮流上所擁有的影響力，而這次與一個潮流界新銳、潮流icon紛紛著用的Anti Social Social Club。



過去大多是與一眾潮牌，例如: The Bathing Ape、Stussy、Mastermind等聯名的Anti Social Social Club，13日於社群網站上釋出照片，宣告將於11月17日全球發售聯名帽踢，引起全球Army們的瘋狂。



15日釋出實體照片，帽踢正面BT21的logo，背面經典Anti Social Social Club的大logo字體映著BT21角色，Army的錢準備好了嗎？



想知道更多可瀏覽官方網站及Instagram

（照片來源：BT21官方Facebook/ ASSC Instagram/ Elandmall/ VT Comestic官方網站）

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