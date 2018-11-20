荷包又要失血了！BT21与潮牌联名出Hoodie～

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Army们的荷包还撑得住吗？

由防弹少年团成员亲手绘制的BT21，代表了成员的7个角色，在Line Friends Store中就有许多相关商品，让Army们疯狂搜集。



这样当然还不够，也与众多品牌联名推出专属Army们的商品，BT21面膜、BT21彩妆、BT21睡衣等。



今年暑假与BT21与Converse联名所推出的特别版帆布鞋，应证了防弹少年团不只在音乐上，在潮流上所拥有的影响力，而这次与一个潮流界新锐、潮流icon纷纷著用的Anti Social Social Club。



过去大多是与一众潮牌，例如: The Bathing Ape、Stussy、Mastermind等联名的Anti Social Social Club，13日於社群网站上释出照片，宣告将於11月17日全球发售联名帽踢，引起全球Army们的疯狂。



15日释出实体照片，帽踢正面BT21的logo，背面经典Anti Social Social Club的大logo字体映著BT21角色，Army的钱准备好了吗？



想知道更多可浏览官方网站及Instagram

（照片来源：BT21官方Facebook/ ASSC Instagram/ Elandmall/ VT Comestic官方网站）

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