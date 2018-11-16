羅PD真的有毒啊！被他「黑化」的那些愛豆們XD

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《花樣爺爺》、《一日三餐》、《新西遊記》、《姜食堂》、《尹食堂》、《森林小屋》、《新婚日記》，這些韓國的熱門綜藝出自一個40多歲中年大叔的手，他就是被奉為綜藝之神的羅PD，但凡是他企劃的綜藝沒有一部不火， 順便還帶火了不少明星。

姜鎬童、李瑞鎮、殷志源、李壽根等綜藝老手在羅PD的打磨下越發老練，而愛豆們經過羅PD的操練，只能說「下場」很淒慘，所謂的偶像包袱一掃而空！！

《新西遊記》第一季的成員李昇基，雖然不是愛豆團成員，但在歌壇也享有一席之地。 原本的他是一位容貌清秀、舉止穩重、性格溫和的情歌界小王子，誰知道自從「栽」在羅PD手裡之後成為了脾氣暴躁、會爆粗口、還敢拿金箍棒揍大哥的火爆男孩（雖然都是綜藝效果，但如果不是《新西遊記》 誰又能看到李昇基的這一面呢？）



再來說說圭賢，作為Super Junior的老么成員，圭賢在歌壇可謂是呼風喚雨，一舉一動牽動無數粉絲的心。 然而自從見了羅PD之後就多了個外號「曹酒鬼」！ 蒼天啊，圭賢保持了多年的神秘愛豆形象瞬間灰飛煙滅~



其後宋旻浩，在WINNER中賺錢最多的一位，硬照總是走時尚風格，周身散發著時髦的味道。 然而.... 當他遇到了《新西遊記》，傻笑賣萌頻率多到數不清，就連最愛的時尚感也被迫放棄，什麼比克、處女鬼、葡萄根本不在話下~



最後就是新加盟的Block B低音炮P.O，和宋旻浩是一對認識了10年的死黨，隨著宋旻浩被羅PD黑化，好兄弟P.O自然也無法逃脫他的魔爪。不僅顯露了超弱的運動神經，還意外展現呆萌面貌，說好的高冷偶像路線呢？



但是，相信大部分粉絲都會想說：請羅PD繼續「黑化」愛豆吧，因為實在是太好笑了！XD

「圖：《新西遊記》」

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