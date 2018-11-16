想成为人气满分的Insider吗？来一个Insider的必需品－柳炳宰PEPERO！ 这恐怕是史上最帅快递小小哥！安宰贤「快递小哥」时期青涩照曝光♥ Highlight 将发行整张自创曲 〈OUTRO〉亮点集锦抢先听！ 划时代的另一种选择：益善洞的穿越时空之旅 罗PD真的有毒啊！被他「黑化」的那些爱豆们XD 润娥台湾见面会大唱中文歌！ S.H.E《十七》发音超熟练

《花样爷爷》、《一日三餐》、《新西游记》、《姜食堂》、《尹食堂》、《森林小屋》、《新婚日记》，这些韩国的热门综艺出自一个40多岁中年大叔的手，他就是被奉为综艺之神的罗PD，但凡是他企划的综艺没有一部不火， 顺便还带火了不少明星。

姜镐童、李瑞镇、殷志源、李寿根等综艺老手在罗PD的打磨下越发老练，而爱豆们经过罗PD的操练，只能说「下场」很凄惨，所谓的偶像包袱一扫而空！！

《新西游记》第一季的成员李升基，虽然不是爱豆团成员，但在歌坛也享有一席之地。 原本的他是一位容貌清秀、举止稳重、性格温和的情歌界小王子，谁知道自从「栽」在罗PD手里之后成为了脾气暴躁、会爆粗口、还敢拿金箍棒揍大哥的火爆男孩（虽然都是综艺效果，但如果不是《新西游记》 谁又能看到李升基的这一面呢？）



再来说说圭贤，作为Super Junior的老么成员，圭贤在歌坛可谓是呼风唤雨，一举一动牵动无数粉丝的心。 然而自从见了罗PD之后就多了个外号「曹酒鬼」！ 苍天啊，圭贤保持了多年的神秘爱豆形象瞬间灰飞烟灭~



其后宋旻浩，在WINNER中赚钱最多的一位，硬照总是走时尚风格，周身散发著时髦的味道。 然而.... 当他遇到了《新西游记》，傻笑卖萌频率多到数不清，就连最爱的时尚感也被迫放弃，什么比克、处女鬼、葡萄根本不在话下~



最后就是新加盟的Block B低音炮P.O，和宋旻浩是一对认识了10年的死党，随著宋旻浩被罗PD黑化，好兄弟P.O自然也无法逃脱他的魔爪。不仅显露了超弱的运动神经，还意外展现呆萌面貌，说好的高冷偶像路线呢？



但是，相信大部分粉丝都会想说：请罗PD继续「黑化」爱豆吧，因为实在是太好笑了！XD

「图：《新西游记》」

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