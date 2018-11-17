當下最受歡迎的整形模板藝人是誰呢？有著仙女顏值的這一位真的當之無愧啊～

提到整容，大家的腦海裡第一個想到的就是韓國，作為整容技術最發達的國家之一，韓國甚至推出了「醫療簽證」，方便各國人士前來。 而韓國娛樂圈的人們或多或少地也都做了些「手腳」。 隨著人們的思想日漸開放，已經開始有明星大膽承認自己曾經動過刀。
韓國的整容醫生有著世界一流的技術和審美觀，而就像時尚會變一樣，韓國的整容審美觀也會變化，如果說以前流行歐式雙眼皮美男的話，當下最流行的要數眼睛細長彎彎的「豆腐相」。很多人去整形醫院會直接要求諸如「全智賢的鼻子」、「宋仲基的眼睛」等，而現在整容圈最受人們追捧的明星長相有哪些呢？ 最近YouTube頻道《強言TV》就邀請了2名整形科醫生為大家解惑。
這兩位醫生都是首爾江南某整形醫院的院長，兩人告訴觀眾最近最流行的雙眼皮是平扇型雙眼皮，遠看來和開扇型差不多，自然不誇張，會顯得端莊。 有著這樣雙眼皮的明星就是Red Velvet的成員Irene，很多女生直接拿著她的照片前來。
而男生現下最喜歡的眼皮類型則是看上去像是單眼皮的淺內雙，時下最火的朴敘俊和南柱赫就是這類類型。
鼻子也是整形手術中最熱門的一類。 客人們帶來的相片中最多的依舊是Irene，吳漣序也是鼻子整形中最火熱的範本之一。 兩人有著小巧的鼻頭和沒有弧度的直線鼻樑。
「圖：NAVER、《強言TV》截圖」
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