当下最受欢迎的整形模板艺人是谁呢？有著仙女颜值的这一位真的当之无愧啊～

当下最受欢迎的整形模板艺人是谁呢？有著仙女颜值的这一位真的当之无愧啊～

明星   2018年11月17日   星期六15:17   Rui  

提到整容，大家的脑海里第一个想到的就是韩国，作为整容技术最发达的国家之一，韩国甚至推出了「医疗签证」，方便各国人士前来。 而韩国娱乐圈的人们或多或少地也都做了些「手脚」。 随著人们的思想日渐开放，已经开始有明星大胆承认自己曾经动过刀。

韩国的整容医生有著世界一流的技术和审美观，而就像时尚会变一样，韩国的整容审美观也会变化，如果说以前流行欧式双眼皮美男的话，当下最流行的要数眼睛细长弯弯的「豆腐相」。很多人去整形医院会直接要求诸如「全智贤的鼻子」、「宋仲基的眼睛」等，而现在整容圈最受人们追捧的明星长相有哪些呢？ 最近YouTube频道《强言TV》就邀请了2名整形科医生为大家解惑。

这两位医生都是首尔江南某整形医院的院长，两人告诉观众最近最流行的双眼皮是平扇型双眼皮，远看来和开扇型差不多，自然不夸张，会显得端庄。 有著这样双眼皮的明星就是Red Velvet的成员Irene，很多女生直接拿著她的照片前来。

而男生现下最喜欢的眼皮类型则是看上去像是单眼皮的浅内双，时下最火的朴叙俊和南柱赫就是这类类型。

鼻子也是整形手术中最热门的一类。 客人们带来的相片中最多的依旧是Irene，吴涟序也是鼻子整形中最火热的范本之一。 两人有著小巧的鼻头和没有弧度的直线鼻梁。

而最受男性欢迎的鼻子整形范本则是李帝勋和池昌旭。

「图：NAVER、《强言TV》截图」

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留言/评论
  • Beini Li
    哇哦哇哦。。我最喜欢的两个visual.绝了
    5小时前
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