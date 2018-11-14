BLACKPINK 兼顧韓、日市場 12 月發首張日語正規專輯！
KPOP 2018年11月14日 星期三11:32 施乃琪
才剛在韓國舉行首次演唱會，BLACKPINK 又宣布將在日本推出正規專輯，原來 YG 社長預告的「一路活躍到年底」是真的！
YG Entertainment 昨天宣布 BLACKPINK 即將發行首張日語正規專輯〈BLACKPINK IN YOUR AREA〉，同時也揭曉了詳細資訊。
〈BLACKPINK IN YOUR AREA〉將分為八種唱片版本、加上四種成員專屬的 play button 來發行，但收錄歌曲全部都是至今發行過的韓語作品及其日語版，DVD 則收錄了每首主打歌的 MV，或今年夏天 BLACKPINK 展開體育場巡迴時的現場表演實況。
BLACKPINK 將於12 月5 日發行〈BLACKPINK IN YOUR AREA〉，而當天在資生堂的 COSMETIC PRESS 活動中也會同步販售她們擔任形象大使的 vinyl make up 套組。
（照片與影片來源：YG Entertainment）
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