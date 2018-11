EXO 刷新自身最佳紀錄 橫掃多座告示牌排行榜! 黃致列敲定回歸日期 下週發行感性新單曲! 《先熱情地打掃吧》金裕貞、宋再臨超有愛劇照公開!他們兩人的互動也令人期待! 全烋星告贏原東家 TS Entertainment!TS 應賠償一億三千萬韓元 EXID回歸概念照公開,成員大換髮型妝容:「第一眼看不出來誰是誰~」 「部隊真的能改變一個人啊~」權志龍變木雚志龍:臉型變得圓潤 據說這才是朴寶劍正確的打開方式?網友目擊tvN《男朋友》拍攝!宋慧喬最新預告影片也出爐 《愛上變身情人》「姜社羅」不化妝原來是這麼柔美!素顏的李多熙霸氣沒了~ 從 EXO、防彈少年團、Wanna One 到臉紅的思春期 《2018 MelOn Music Awards》TOP10 得主出爐啦! BLACKPINK 兼顧韓、日市場 12 月發首張日語正規專輯! 《愛上變身情人》劇情、演技引人入勝 稱霸電視劇話題性排行榜! BIG HIT就防彈「原子彈T恤」和「納粹帽」聲明致歉:「無意傷害戰爭受害者」 「這男人的少年感真的太強啦~」殷志源其實已經41歲了! 容易被旁邊的人「同化」的防彈少年團JIMIN:哥哥怎麼做我就怎麼做~XD EXO-L要儲一套嗎?EXO帶你一卡在手!55個景點免費參觀 NU'EST W 回歸在即 新專輯〈Wake, N〉個人概念照夢幻出爐! 結束長達一年半的空白期 白娥娟終於要帶著全新迷你專輯回歸! KAKAO FRIENDS又和品牌聯手推出新產品,這次是名牌即溶咖啡-MAXIM! 防彈少年團身陷「反日」風波,日本粉絲舉動超暖心:在東京巨蛋貼出「BTS JIMIN❤」

才剛在韓國舉行首次演唱會,BLACKPINK 又宣布將在日本推出正規專輯,原來 YG 社長預告的「一路活躍到年底」是真的!

YG Entertainment 昨天宣布 BLACKPINK 即將發行首張日語正規專輯〈BLACKPINK IN YOUR AREA〉,同時也揭曉了詳細資訊。

〈BLACKPINK IN YOUR AREA〉將分為八種唱片版本、加上四種成員專屬的 play button 來發行,但收錄歌曲全部都是至今發行過的韓語作品及其日語版,DVD 則收錄了每首主打歌的 MV,或今年夏天 BLACKPINK 展開體育場巡迴時的現場表演實況。

BLACKPINK 將於12 月5 日發行〈BLACKPINK IN YOUR AREA〉,而當天在資生堂的 COSMETIC PRESS 活動中也會同步販售她們擔任形象大使的 vinyl make up 套組。



(照片與影片來源:YG Entertainment)

