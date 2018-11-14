BLACKPINK 兼顾韩、日市场 12 月发首张日语正规专辑！
KPOP 2018年11月14日 星期三11:32 施乃琪
才刚在韩国举行首次演唱会，BLACKPINK 又宣布将在日本推出正规专辑，原来 YG 社长预告的「一路活跃到年底」是真的！
YG Entertainment 昨天宣布 BLACKPINK 即将发行首张日语正规专辑〈BLACKPINK IN YOUR AREA〉，同时也揭晓了详细资讯。
〈BLACKPINK IN YOUR AREA〉将分为八种唱片版本、加上四种成员专属的 play button 来发行，但收录歌曲全部都是至今发行过的韩语作品及其日语版，DVD 则收录了每首主打歌的 MV，或今年夏天 BLACKPINK 展开体育场巡回时的现场表演实况。
BLACKPINK 将於12 月5 日发行〈BLACKPINK IN YOUR AREA〉，而当天在资生堂的 COSMETIC PRESS 活动中也会同步贩售她们担任形象大使的 vinyl make up 套组。
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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