業界人士評選出的2018年最佳韓劇來了！這些劇你都刷了嗎？

2018年進入最後的倒計時，上週我們分享了由200位娛樂圈業界人士評選出的8大爛劇，今天就再來說一說在業界人士心目中本年度最佳電視劇又有哪些。
【玻璃心慎點】專業人士評2018年爛劇TOP8，你看了幾部？
TOP5 《客：The Guest》&《金秘書為何那樣》
剛剛殺青的《客》簡單來說就是一個鬼上身的故事，一名靈媒、一名司祭、一名員警，三人因為同一個鬼而鬧得家破人亡，於是一起走上了驅魔道路。 這部劇不得不說該是韓國驅魔題材類電視劇史上最可怕的一部，觀眾們直稱看到頭皮發麻。
落幕已經3個月的《金秘書為何那樣》朴敏英美出了新天際，展現了教科書般的秘書Look，而本劇最大的看點，應該就是朴敘俊飾演的副會長李英俊，能把霸道總裁演繹出清新脫俗的氣質， 也是無人能比了。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
TOP4《Live》
綜藝人李光洙收起搞笑認真演戲了。 《Live》的風格就是寫實，它不是映射社會現實，是實實在在地展示了身為基層員警的主人公們的日常和經歷，就像它的名字。 雖然有觀眾抱怨劇情太過壓抑，可是這才是現實啊，因為活著本來就是受累。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
TOP3《我的大叔》
What？ 這部登上爛劇排行榜的電視劇竟然還能登上本年度最佳電視劇榜？ （投票規則是200位業界人士可重複投票，於是產生了這樣的結果！！ 業界人士也很自相矛盾啊~）可見《我的大叔》是謎一樣的存在，該部劇被稱為「治癒」之劇，最大的亮點莫過於告訴了觀眾「要做善良的人，安心的活著」。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
TOP2《Misty》&《百日的郎君》
誰說韓劇只有霸道總裁+傻白甜模式，明明還有氣場大過天的大女主劇。 《迷霧》集懸疑、愛情、職場生活為一體，情節絲絲入扣讓人欲罷不能。 女主角金南珠一展職業女性的經典裝扮，氣質優雅高冷，身材曼妙，髮型和妝容都一絲不苟，總之，渾身上下寫著兩個字：高級。
而《百日的郎君》因清新的畫風，溫馨甜蜜的愛情故事以及主角們高顏值從開播開始就不斷刷新收視率，高冷世子+村姑（實則是大家閨秀）的反差設定正好迎合了觀眾們「灰姑娘」的心理，而先婚後愛的逆向情感線也增添了不少觀看樂趣。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
TOP1《陽光先生》
黃金編劇金恩淑的又一力作，光是她就已經是收視保證了。 1905年，從小離開祖國的韓裔美國軍官因外交任務重返朝鮮。 在過去作為孤兒奴僕的痛苦中掙扎時，他卻發現自己與一名貴族的女兒陷入了複雜的關係。 因故事背景設定為日本統治時期的朝鮮，全劇都帶著「國將不國」的悲壯磅礴的感覺，戰爭場面尤為壯觀、逼真，很血腥、很凝重，完全有電影質感。
「圖：各電視劇截圖」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究