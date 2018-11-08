【玻璃心慎點】專業人士評2018年爛劇TOP8，你看了幾部？

2018年已經到了年底，一直被奉為「神作」的韓劇已經有不少呈撲街之勢，有精彩的「爆款」，但同時也被一堆爛劇尬出了天際。
小編今天就要來盤點2018年最爛韓劇TOP8，看看你們都被哪幾部辣過眼睛！該組投票源自韓媒JOY NEWS24，報社特意邀請了來自娛樂經紀公司、電視台、影視劇製作者、娛樂部記者等資深業界人士200人來投票及評論。
▼TOP8《時間》
「發佈會上被傳男女主角不和，戲演到一半男主金正賢又因身體狀況不佳退出，總之從開播前到殺青爭議不斷，故事情節過於倉促，難怪不少觀眾說看不下去。」
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▼TOP7《Sketch》、《我的大叔》、《致忘了詩的你》
「有時候真的不能怪演員，哪怕陣容再好，遇到個奇葩故事情節，演員們也無能為力啊。」
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▼TOP6《Radio Romance》
「金所炫和尹斗俊攜手主演也沒能帶動收視率，整部劇的節奏顯得特別的慢，劇情特別的拖遝，一集電視劇看下來，能記住的情節沒有多少！」
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▼TOP5《你也是人類嗎》
「韓劇已經"進化"到主角必須是超人類的境界了嗎？ 很多人氣憤男主媽媽在人類兒子一醒來就要殺死陪了她十多年的機器人，其實這才是電視劇的正確節奏不是嗎？ 畢竟不能反人類啊？」
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▼TOP4《偉大的誘惑者》、《一起吃飯吧3》
「大約是第2季的徐玄振被莫名寫死，加上新一季的女主白珍熙的尷尬方言，連吃播界一哥尹斗俊都沒能Hold住收視率。」
「《偉大的誘惑者》就更不用說了，現在的學生尺度都玩這麼大？」
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▼TOP3《訓南正音》
「讓觀眾覺得電視劇把愛情當做一門生意來闡述，難道是要國民都做愛情的愚民，糊裡糊塗地過上一把癮？」
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▼TOP2《Return》
「電視劇播到一半換掉女主角的事兒可能在整個影視劇圈都聞所未聞，剛剛入戲又換人，你不爛尾誰爛尾？」
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▼TOP1《花遊記》
「劇本鬆散、支離破碎，總是不知不覺間注意力就會游走。 看完《花遊記》之後，滿腦子只有一個又一個的疑問。」
「圖：各劇的官方海報」
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