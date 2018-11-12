业界人士评选出的2018年最佳韩剧来了！这些剧你都刷了吗？

2018年进入最后的倒计时，上周我们分享了由200位娱乐圈业界人士评选出的8大烂剧，今天就再来说一说在业界人士心目中本年度最佳电视剧又有哪些。
【玻璃心慎点】专业人士评2018年烂剧TOP8，你看了几部？
TOP5 《客：The Guest》&《金秘书为何那样》
刚刚杀青的《客》简单来说就是一个鬼上身的故事，一名灵媒、一名司祭、一名员警，三人因为同一个鬼而闹得家破人亡，於是一起走上了驱魔道路。 这部剧不得不说该是韩国驱魔题材类电视剧史上最可怕的一部，观众们直称看到头皮发麻。
落幕已经3个月的《金秘书为何那样》朴敏英美出了新天际，展现了教科书般的秘书Look，而本剧最大的看点，应该就是朴叙俊饰演的副会长李英俊，能把霸道总裁演绎出清新脱俗的气质， 也是无人能比了。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
TOP4《Live》
综艺人李光洙收起搞笑认真演戏了。 《Live》的风格就是写实，它不是映射社会现实，是实实在在地展示了身为基层员警的主人公们的日常和经历，就像它的名字。 虽然有观众抱怨剧情太过压抑，可是这才是现实啊，因为活著本来就是受累。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
TOP3《我的大叔》
What？ 这部登上烂剧排行榜的电视剧竟然还能登上本年度最佳电视剧榜？ （投票规则是200位业界人士可重复投票，於是产生了这样的结果！！ 业界人士也很自相矛盾啊~）可见《我的大叔》是谜一样的存在，该部剧被称为「治愈」之剧，最大的亮点莫过於告诉了观众「要做善良的人，安心的活著」。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
TOP2《Misty》&《百日的郎君》
谁说韩剧只有霸道总裁+傻白甜模式，明明还有气场大过天的大女主剧。 《迷雾》集悬疑、爱情、职场生活为一体，情节丝丝入扣让人欲罢不能。 女主角金南珠一展职业女性的经典装扮，气质优雅高冷，身材曼妙，发型和妆容都一丝不苟，总之，浑身上下写著两个字：高级。
而《百日的郎君》因清新的画风，温馨甜蜜的爱情故事以及主角们高颜值从开播开始就不断刷新收视率，高冷世子+村姑（实则是大家闺秀）的反差设定正好迎合了观众们「灰姑娘」的心理，而先婚后爱的逆向情感线也增添了不少观看乐趣。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
TOP1《阳光先生》
黄金编剧金恩淑的又一力作，光是她就已经是收视保证了。 1905年，从小离开祖国的韩裔美国军官因外交任务重返朝鲜。 在过去作为孤儿奴仆的痛苦中挣扎时，他却发现自己与一名贵族的女儿陷入了复杂的关系。 因故事背景设定为日本统治时期的朝鲜，全剧都带著「国将不国」的悲壮磅礴的感觉，战争场面尤为壮观、逼真，很血腥、很凝重，完全有电影质感。
「图：各电视剧截图」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究