LINE FRIENDS再次跟彩妝品牌合作！這系列真的太欠買啦～ 防彈少年團突然取消MUSIC STATION演出 原因竟是JIMIN穿過的一件衣服 SM 萬聖趴冠軍 Key 透露獲勝關鍵 談獎品機票「打算孝敬爸媽」！ 年齡正確嗎？聽到粉絲喊「敬秀啊」D.O.很疑惑：說話要謹慎喲 韓國零食推陳出新，猜猜빼빼로的新口味是什麼呢？ 韓劇 雞龍仙女傳계룡선녀전–浪漫的奇幻仙境 「德春」金香起新作《英珠》預告片公開：看著都想跟著她一起哭T^T 台灣阿米們開搶！BTS電影《Burn The Stage》台灣也與全球同步上映！ 來！了解一下什麼是名品蜜大腿：防彈少年團忙內柾國的充分示範～ JYJ 金俊秀睽違兩年回歸 三場演唱會門票全被秒殺！ 金起範終於回歸了！新綜藝《雙足LIFE》搭檔S.E.S柳真，重啟演員活動 「在哪裡呢？」GFRIEND Yuju缺席11月全部行程！公司不解釋引發粉絲擔憂

（劇雷，慎入）果然仙女穿越來襲，魅力四射。新劇《雞龍仙女傳》再度打破tvN月火首播收視最高記錄，宛若從《百日的郎君》接下高收視棒子，繼續引領有線月火劇。當然，也有機會再度超越無線的月火收視個位數。

之前每到星期一、二便被小郎君制約了，總習慣時間一到便先尋找更新的小郎君。這次卻找不到才猛然想起換新劇了。好吧，雖是奇幻神仙老梗，但不同人演繹，也是人氣網漫改編，就看看吧。2集下來，劇情進度快，等了699年的仙女並沒命運多舛，很快的那個幾百年前出門砍柴便一去無回的人類老公主動送上門來，外加一個善良的小夥子。然後發現這小村子同時住了好幾個神仙，簡稱神仙3人幫。更妙的是仙女一下老婦一下年輕，只在有緣人眼前示現。也可以報出仙女身份，不用隱藏。多麼奇幻的人間仙境。這樣的重製、閒散情節會嫌棄嗎？不會。因為很直白，就是給我們看輕鬆又浪漫的奇幻愛情劇。現在看劇水準彈性要放很寬，只要一點開能吸住眼睛，往下看就行了。何況演員們有顏值，演繹也稱職，畫面又唯美，既賞心悅目又不燒腦，可以追一追進度的。



要說本劇的亮點，個人倒是很喜歡占順那隻CG喵星人及變成人形的女團康美娜和助理研究生徐志焄。通常看劇一定把重心放在男、女主感情上，可男、女主線太套路了，反倒這組年輕CP線挺小清新的。寫情色小說的母老虎和能讀懂動物的善良助理研究生人設和互動都很有趣。不過現在人設進展助理研究生是被仙女吸引的，不曉得後面是不是和占順配CP？



另外那個紅髮地主神太搶戲了，居然挺想看打算來首爾探視仙女母女的神仙3人幫和她的互動，一定各種殺懟吧。接下來應該會解柴夫當年為什麼一去不回及轉世後做為鄭世賢的童年遭遇，也許這二者間是有關係的？才開始，又主動腦補後面情節了。



《雞龍仙女傳》大概是少有的副線比主線吸引人的奇幻愛情劇，至少個人是被副線、非主角的群演戲吸引。看完2集，覺得不難看。如果喜歡這類輕快節奏又不燒腦的劇，可以一看。至於後面歪不歪？未知。20181108



#才2集，尹賢旻、文彩元之間還沒什麼火花，得繼續往下走戲吧。

#助理研究生都沒背包包的喵星人怎麼打筆電的疑惑嗎。

#好喜歡高斗心女士身上的優雅古典氣息，都不好意思寫大媽了

#文彩元真的太適合穿古裝了

包子_昕@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞