韩剧 鸡龙仙女传계룡선녀전–浪漫的奇幻仙境

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（剧雷，慎入）果然仙女穿越来袭，魅力四射。新剧《鸡龙仙女传》再度打破tvN月火首播收视最高记录，宛若从《百日的郎君》接下高收视棒子，继续引领有线月火剧。当然，也有机会再度超越无线的月火收视个位数。

之前每到星期一、二便被小郎君制约了，总习惯时间一到便先寻找更新的小郎君。这次却找不到才猛然想起换新剧了。好吧，虽是奇幻神仙老梗，但不同人演绎，也是人气网漫改编，就看看吧。2集下来，剧情进度快，等了699年的仙女并没命运多舛，很快的那个几百年前出门砍柴便一去无回的人类老公主动送上门来，外加一个善良的小伙子。然后发现这小村子同时住了好几个神仙，简称神仙3人帮。更妙的是仙女一下老妇一下年轻，只在有缘人眼前示现。也可以报出仙女身份，不用隐藏。多么奇幻的人间仙境。这样的重制、闲散情节会嫌弃吗？不会。因为很直白，就是给我们看轻松又浪漫的奇幻爱情剧。现在看剧水准弹性要放很宽，只要一点开能吸住眼睛，往下看就行了。何况演员们有颜值，演绎也称职，画面又唯美，既赏心悦目又不烧脑，可以追一追进度的。



要说本剧的亮点，个人倒是很喜欢占顺那只CG喵星人及变成人形的女团康美娜和助理研究生徐志焄。通常看剧一定把重心放在男、女主感情上，可男、女主线太套路了，反倒这组年轻CP线挺小清新的。写情色小说的母老虎和能读懂动物的善良助理研究生人设和互动都很有趣。不过现在人设进展助理研究生是被仙女吸引的，不晓得后面是不是和占顺配CP？



另外那个红发地主神太抢戏了，居然挺想看打算来首尔探视仙女母女的神仙3人帮和她的互动，一定各种杀怼吧。接下来应该会解柴夫当年为什么一去不回及转世后做为郑世贤的童年遭遇，也许这二者间是有关系的？才开始，又主动脑补后面情节了。



《鸡龙仙女传》大概是少有的副线比主线吸引人的奇幻爱情剧，至少个人是被副线、非主角的群演戏吸引。看完2集，觉得不难看。如果喜欢这类轻快节奏又不烧脑的剧，可以一看。至於后面歪不歪？未知。20181108



#才2集，尹贤旻、文彩元之间还没什么火花，得继续往下走戏吧。

#助理研究生都没背包包的喵星人怎么打笔电的疑惑吗。

#好喜欢高斗心女士身上的优雅古典气息，都不好意思写大妈了

#文彩元真的太适合穿古装了

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