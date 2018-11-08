【玻璃心慎点】专业人士评2018年烂剧TOP8，你看了几部？

2018年已经到了年底，一直被奉为「神作」的韩剧已经有不少呈扑街之势，有精彩的「爆款」，但同时也被一堆烂剧尬出了天际。
小编今天就要来盘点2018年最烂韩剧TOP8，看看你们都被哪几部辣过眼睛！该组投票源自韩媒JOY NEWS24，报社特意邀请了来自娱乐经纪公司、电视台、影视剧制作者、娱乐部记者等资深业界人士200人来投票及评论。
▼TOP8《时间》
「发布会上被传男女主角不和，戏演到一半男主金正贤又因身体状况不佳退出，总之从开播前到杀青争议不断，故事情节过於仓促，难怪不少观众说看不下去。」
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▼TOP7《Sketch》、《我的大叔》、《致忘了诗的你》
「有时候真的不能怪演员，哪怕阵容再好，遇到个奇葩故事情节，演员们也无能为力啊。」
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▼TOP6《Radio Romance》
「金所炫和尹斗俊携手主演也没能带动收视率，整部剧的节奏显得特别的慢，剧情特别的拖遝，一集电视剧看下来，能记住的情节没有多少！」
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▼TOP5《你也是人类吗》
「韩剧已经"进化"到主角必须是超人类的境界了吗？ 很多人气愤男主妈妈在人类儿子一醒来就要杀死陪了她十多年的机器人，其实这才是电视剧的正确节奏不是吗？ 毕竟不能反人类啊？」
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▼TOP4《伟大的诱惑者》、《一起吃饭吧3》
「大约是第2季的徐玄振被莫名写死，加上新一季的女主白珍熙的尴尬方言，连吃播界一哥尹斗俊都没能Hold住收视率。」
「《伟大的诱惑者》就更不用说了，现在的学生尺度都玩这么大？」
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▼TOP3《训南正音》
「让观众觉得电视剧把爱情当做一门生意来阐述，难道是要国民都做爱情的愚民，糊里糊涂地过上一把瘾？」
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▼TOP2《Return》
「电视剧播到一半换掉女主角的事儿可能在整个影视剧圈都闻所未闻，刚刚入戏又换人，你不烂尾谁烂尾？」
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▼TOP1《花游记》
「剧本松散、支离破碎，总是不知不觉间注意力就会游走。 看完《花游记》之后，满脑子只有一个又一个的疑问。」
「图：各剧的官方海报」
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