SHINee Key 新歌〈Forever Yours〉海外人气高 首周打歌行程出炉！
KPOP 2018年11月7日 星期三13:38 施乃琪
等了十年，SHINee 的万能钥匙 Key 终於以个人之姿发片了，充满他个人风格的歌曲果然大受欢迎！
昨天（6 日）发行〈Forever Yours〉后，Key 立刻凭著这首歌登上芬兰、智利、秘鲁、菲律宾、柬埔寨⋯⋯等 8 个国家的 iTunes 综合单曲榜首。这首歌以当红的 tropical house 风格为基底、恰到好处地点缀 R&B 元素，充满迷人的异国风情；加上昭宥的跨刀合作，呈现出令人惊艳的成果。
而昨天下午 Key 也透过 SMTOWN 的官方 NAVER V 频道开始播出新节目《Key-log》，接下来每周二都能收看他最坦率真实的日常面貌，当然也有准备即将发行的正规专辑的过程。
接下来 Key 也会以 9 日播出的 KBS 2TV《Music Bank》为起点，陆续登上 MBC《Show! 音乐中心》和 SBS《人气歌谣》正式展开宣传活动，而且昭宥也会亲自登台和他合作，一定要锁定直播啊！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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