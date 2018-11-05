文彩元、尹賢敏主演tvN《雞龍仙女傳》今晚（5日）首播！6分鐘長預告快速掌握觀影重點～
韓劇 2018年11月5日 星期一09:01 JiaJia
咖啡師仙女 X 挑剔的教授 X 暖男研究生 X 19禁小說家！人氣同名網漫改編，加上《我叫金三順》導演執導，看了預告保證會引發你的好奇心～有要一起追劇的嗎？
tvN新月火劇（週一、二播出）《雞龍仙女傳》將於今晚（5日）首播。該部作品改編自同名人氣網路漫畫，描述699年間一直在雞龍山等待樵夫投胎，之後成為咖啡師的仙女「宣玉南」，偶然遇見兩位男人──「鄭伊賢」和「金琴」，所展開的故事。
劇組在首播前公開6分鐘長預告。文彩元、高斗心飾演仙女「宣玉南」，目前是一位咖啡師，在漫長的699年間等待著自己的樵夫相公轉世；尹賢敏飾演挑剔教授「鄭伊賢」，遇到一些雞毛蒜皮的小事也會陷入瘋狂；徐志焄飾演暖男研究生「金琴」，不管對人還是對植物，總是輕聲細語，相當溫柔；康美娜飾演「點順」，仙女和樵夫所生的女兒，是一位19禁小說家，有著可愛的魅力。
面對自稱是「仙女」的宣玉南，只相信「眼見為憑」的尹賢敏很是混亂，怎麼可以說這種沒有科學根據的話？但隨著與仙女的互動，漸漸引起他的關心，加上金琴向他坦白，自己好像喜歡上仙女，鄭伊賢所失去的片段記憶，會如何找回來呢？
（圖片、影片來源：tvN《雞龍仙女傳》）
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