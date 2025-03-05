文彩元與Blitzway Studios簽約，與朱智勛、鄭麗媛等人成為同門！是否會出演《模範計程車3》？備受關注！

今日（5）經紀公司 Blitzway Studios 公佈與文彩元簽訂專屬合約的消息。

Blitzway Studios 表示：「文彩元擁有廣泛的演技範圍和獨一無二的氛圍，今後將全力支持在多種作品中展開有深度的演技。希望大家多多支持和關注與本公司一起重新開始活動的文彩元。」而 Blitzway Studios 目前旗下有高斗心、朱智勛、鄭麗媛、千玗嬉、禹棹煥、印喬鎮、蘇怡賢、朴河宣、孫淡妃、郭東延、姜旻兒、尹博等演員。



2007年通過情境喜劇《奔跑吧，鯖魚》出道的文彩元，之後在《燦爛的遺產》、《公主的男人》、《善良的男人》、《Good Doctor》、《犯罪心理》、《惡之花》、《雞龍仙女傳》、《法錢》等多部作品展現多樣的演技。



文彩元在2023年還特別出演《模範計程車2》（模範的士2），最後一集播出中，金道奇（李帝勳 飾）為了調查因為投訴軍中性暴力事件而受到二次傷害，最後選擇自我斷的女軍中士「黃睿莉」的案件而潛伏軍隊，他在軍中與陸軍中尉吳美書（文彩元 飾）相遇，兩人只有眼神交流，讓觀眾們都非常好奇他們的過去發生什麼事？而《模範計程車3》已確定在今年下半年播出，她是否會再登場，也備受關注！



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