文彩元、尹贤敏主演tvN《鸡龙仙女传》今晚（5日）首播！6分钟长预告快速掌握观影重点～
韩剧 2018年11月5日 星期一09:01 JiaJia
咖啡师仙女 X 挑剔的教授 X 暖男研究生 X 19禁小说家！人气同名网漫改编，加上《我叫金三顺》导演执导，看了预告保证会引发你的好奇心～有要一起追剧的吗？
tvN新月火剧（周一、二播出）《鸡龙仙女传》将於今晚（5日）首播。该部作品改编自同名人气网路漫画，描述699年间一直在鸡龙山等待樵夫投胎，之后成为咖啡师的仙女「宣玉南」，偶然遇见两位男人――「郑伊贤」和「金琴」，所展开的故事。
剧组在首播前公开6分钟长预告。文彩元、高斗心饰演仙女「宣玉南」，目前是一位咖啡师，在漫长的699年间等待著自己的樵夫相公转世；尹贤敏饰演挑剔教授「郑伊贤」，遇到一些鸡毛蒜皮的小事也会陷入疯狂；徐志焄饰演暖男研究生「金琴」，不管对人还是对植物，总是轻声细语，相当温柔；康美娜饰演「点顺」，仙女和樵夫所生的女儿，是一位19禁小说家，有著可爱的魅力。
面对自称是「仙女」的宣玉南，只相信「眼见为凭」的尹贤敏很是混乱，怎么可以说这种没有科学根据的话？但随著与仙女的互动，渐渐引起他的关心，加上金琴向他坦白，自己好像喜欢上仙女，郑伊贤所失去的片段记忆，会如何找回来呢？
（图片、影片来源：tvN《鸡龙仙女传》）
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