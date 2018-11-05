BTS首部電影《Burn The Stage:The Movie》在ARMY們強烈要求下！終於爭取到加開11/17-18香港的場次
電影 2018年11月5日 星期一08:00 韓星網
超人氣防彈少年團魅力風靡全球，首部電影《Burn The Stage: The Movie》在百老匯院線獨家放映。首次開賣便於15分鐘內火速爆滿，由原定的5間戲院放映增加到12間，短短幾日內加開超過60場，售出過萬張戲票！
順應ARMY們強烈要求，百老匯院線終於爭取到加開11 月 17日（星期六）及 18日（星期日）的場次共超過18,000座位，並會於11月6日(星期二)中午12時於戲院票房及網上同步開始預售。
為答謝ARMY們對《Burn The Stage: The Movie》的支持，購票入場的ARMY 們會獲贈電影海報！(詳情會於百老匯/PALACE/AMC院線官方 Facebook https://www.facebook.com/page.Broadway.PALACE.AMC 公佈)
《Burn the Stage : The Movie》電影
首日放映日期 : 15-Nov 2018
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