BTS首部電影《Burn The Stage:The Movie》在ARMY們強烈要求下！終於爭取到加開11/17-18香港的場次

BTS首部電影《Burn The Stage:The Movie》在ARMY們強烈要求下！終於爭取到加開11/17-18香港的場次

電影   2018年11月5日   星期一08:00   韓星網  

超人氣防彈少年團魅力風靡全球，首部電影《Burn The Stage: The Movie》在百老匯院線獨家放映。首次開賣便於15分鐘內火速爆滿，由原定的5間戲院放映增加到12間，短短幾日內加開超過60場，售出過萬張戲票！

順應ARMY們強烈要求，百老匯院線終於爭取到加開11 月 17日（星期六）及 18日（星期日）的場次共超過18,000座位，並會於11月6日(星期二)中午12時於戲院票房及網上同步開始預售。

為答謝ARMY們對《Burn The Stage: The Movie》的支持，購票入場的ARMY 們會獲贈電影海報！(詳情會於百老匯/PALACE/AMC院線官方 Facebook https://www.facebook.com/page.Broadway.PALACE.AMC 公佈)

《Burn the Stage : The Movie》電影
首日放映日期 : 15-Nov 2018

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留言/評論
  • Howl Moment
    如果台灣有就好了...
    7小時前
  • Ella Wu
    為什麼台灣沒有....
    7小時前
  • 王予宣
    台灣阿米聯合起來吧！
    1小時前
  • 黃淑平
    拜託台灣 台灣 台灣！！！
    2小時前
  • 가인선
    台灣 台灣 台灣！🙏🙏🙏💜💜💜
    6小時前
→更多留言...(31)
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