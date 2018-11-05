BTS首部电影《Burn The Stage:The Movie》在ARMY们强烈要求下！终於争取到加开11/17-18香港的场次
电影 2018年11月5日 星期一08:00 韩星网
超人气防弹少年团魅力风靡全球，首部电影《Burn The Stage: The Movie》在百老汇院线独家放映。首次开卖便於15分钟内火速爆满，由原定的5间戏院放映增加到12间，短短几日内加开超过60场，售出过万张戏票！
顺应ARMY们强烈要求，百老汇院线终於争取到加开11 月 17日（星期六）及 18日（星期日）的场次共超过18,000座位，并会於11月6日(星期二)中午12时於戏院票房及网上同步开始预售。
为答谢ARMY们对《Burn The Stage: The Movie》的支持，购票入场的ARMY 们会获赠电影海报！(详情会於百老汇/PALACE/AMC院线官方 Facebook https://www.facebook.com/page.Broadway.PALACE.AMC 公布)
《Burn the Stage : The Movie》电影
首日放映日期 : 15-Nov 2018
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