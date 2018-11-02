徐康俊的眼睛會說話！從《第3種魅力》劇照就能看出演技上情感的變化～

每次看到劇中徐康俊溼了眼眶，就特別心疼他啊…TAT
徐康俊在主演上一部《你也是人類嗎》時，完美詮釋了「人類南信」與智能機器人「南信Ⅲ」這兩個角色時，就已經讓觀眾看見他演技上的突破，舉手投足到眼神上的變化，都看得見他的成長與用心。
在這一回徐康俊在《第3種魅力》裡，飾演的則是擁有多重魅力的「溫俊英」，愛規劃、有潔癖、不吃辣、總是不小心喝到醉倒？細心、聰明、即使身為刑警卻不邋遢、總是讓團隊拿下第一的業績，看似完美卻又不夠完美的男人，但他對女主李英在（李絮 飾）的愛，卻是勝過所有的一切。
而這樣的溫俊英，不僅僅擁有第3種魅力吸引著大家，從各種情緒上的表現都討人喜歡，連同吃醋的模樣也是如此。
▼不是醉倒，而是被辣倒，雖然很可憐但是又很好笑～XD （可快轉至00:51）
雖然也經常有搞笑的鏡頭出現，但唯獨他受傷時的眼神，最令人感到心痛…。
我們都知道男女主角會相戀三次，分手兩次，這是首播前就知道事實，但看著男女主角戀愛的樣子，仍舊會忘記他們未來會分手的這件事情，享受在甜蜜的當下。
至於第三次在異國重逢（明日將播出的ep.11）後的結局是什麼，觀眾們就只能繼續看下去啦～！
（圖自：官方劇照）
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