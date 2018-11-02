徐康俊的眼睛会说话！从《第3种魅力》剧照就能看出演技上情感的变化～

每次看到剧中徐康俊湿了眼眶，就特别心疼他啊…TAT
徐康俊在主演上一部《你也是人类吗》时，完美诠释了「人类南信」与智能机器人「南信Ⅲ」这两个角色时，就已经让观众看见他演技上的突破，举手投足到眼神上的变化，都看得见他的成长与用心。
在这一回徐康俊在《第3种魅力》里，饰演的则是拥有多重魅力的「温俊英」，爱规划、有洁癖、不吃辣、总是不小心喝到醉倒？细心、聪明、即使身为刑警却不邋遢、总是让团队拿下第一的业绩，看似完美却又不够完美的男人，但他对女主李英在（李絮 饰）的爱，却是胜过所有的一切。
而这样的温俊英，不仅仅拥有第3种魅力吸引著大家，从各种情绪上的表现都讨人喜欢，连同吃醋的模样也是如此。
▼不是醉倒，而是被辣倒，虽然很可怜但是又很好笑～XD （可快转至00:51）
虽然也经常有搞笑的镜头出现，但唯独他受伤时的眼神，最令人感到心痛…。
我们都知道男女主角会相恋三次，分手两次，这是首播前就知道事实，但看著男女主角恋爱的样子，仍旧会忘记他们未来会分手的这件事情，享受在甜蜜的当下。
至於第三次在异国重逢（明日将播出的ep.11）后的结局是什么，观众们就只能继续看下去啦～！
（图自：官方剧照）
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