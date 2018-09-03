可以被稱為「合作男神」了吧！EXO伯賢四度公開合作曲 每首都獲得熱烈迴響

繼秀智、K.will、昭宥後，EXO伯賢和LOCO於31日推出合作曲《YOUNG》，獲得高人氣。回顧伯賢的四首合作曲，無論合作對象是男生或女生，總能激發絕佳的化學反應。
2016年1月，伯賢和秀智發表合作曲《Dream》。這是首甜甜蜜蜜的情歌，描述陷入熱戀的清純男女，兩人之間的愛情故事。
同年5月，伯賢和K.will發表合作曲《The Day》。兩位歌手以感性嗓音唱出對逝去的愛情的思念，引發聽眾共鳴。
去年（2017年）2月，伯賢和昭宥發表合作曲《下雨了》。該首歌曲描述至少懷念過一次的愛情回憶，兩位歌手的獨特感性和嗓音為歌曲增加朦朧感和感性。
時隔一年，伯賢和LOCO發表合作曲《YOUNG》。該首歌曲描述青年們對夢想的抱負和未來的想望，富有節奏感和中毒性旋律相當有魅力。如同前面三首合作曲，《YOUNG》也取得了成功。伯賢作為組合的主唱與其他歌手們進行合作，總有意想不到的驚喜和化學反應，未來的音樂之路也令大眾期待。
（圖片、影片來源：MYSTIC Entertainment、starshipTV、SMTOWN）
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