可以被称为「合作男神」了吧！EXO伯贤四度公开合作曲 每首都获得热烈回响

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继秀智、K.will、昭宥后，EXO伯贤和LOCO於31日推出合作曲《YOUNG》，获得高人气。回顾伯贤的四首合作曲，无论合作对象是男生或女生，总能激发绝佳的化学反应。

2016年1月，伯贤和秀智发表合作曲《Dream》。这是首甜甜蜜蜜的情歌，描述陷入热恋的清纯男女，两人之间的爱情故事。

同年5月，伯贤和K.will发表合作曲《The Day》。两位歌手以感性嗓音唱出对逝去的爱情的思念，引发听众共鸣。

去年（2017年）2月，伯贤和昭宥发表合作曲《下雨了》。该首歌曲描述至少怀念过一次的爱情回忆，两位歌手的独特感性和嗓音为歌曲增加朦胧感和感性。

时隔一年，伯贤和LOCO发表合作曲《YOUNG》。该首歌曲描述青年们对梦想的抱负和未来的想望，富有节奏感和中毒性旋律相当有魅力。如同前面三首合作曲，《YOUNG》也取得了成功。伯贤作为组合的主唱与其他歌手们进行合作，总有意想不到的惊喜和化学反应，未来的音乐之路也令大众期待。

（图片、影片来源：MYSTIC Entertainment、starshipTV、SMTOWN）

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