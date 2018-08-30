「2018SOBA」蓝毯照！Red Velvet、TWICE、Wanna One、MAMAMOO等大势团体出席！

「2018SOBA」蓝毯照！Red Velvet、TWICE、Wanna One、MAMAMOO等大势团体出席！

KPOP   2018年8月30日   星期四16:55   Yuan  

由韩国知名音乐网站SORIBADA主办的「2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」由韩锡俊、孙淡妃担任主持人，在今晚於首尔奥林匹克公园举行。

「2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」统计了去年9月至今年8月发行的专辑和音源，综合了网站资料、网路及手机投票、运营委员和专家评委的审核等，评出各个奖项，许多团体、歌手和演员也都出席了活动，一起来看看今天的蓝毯照吧！

▼TWICE

▼Wanna One

▼MAMAMOO

▼Red Velvet

▼AOA

▼NU’EST W

▼NCT127

▼脸红的思春期

▼请夏

▼洪真英

▼郑多彬

▼郑世云

▼UNB

▼MONSTA X

▼金Samuel

▼MOMOLAND

▼温朱莞

▼主持人韩锡俊、孙淡妃


另外，这次的颁奖礼将通过SBS funE、SBS MTV以及网站celuvtv全程直播，大家可以去看一下啦～
直播连结：Celuvtv

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