「2018SOBA」蓝毯照！Red Velvet、TWICE、Wanna One、MAMAMOO等大势团体出席！
KPOP 2018年8月30日 星期四16:55 Yuan
由韩国知名音乐网站SORIBADA主办的「2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」由韩锡俊、孙淡妃担任主持人，在今晚於首尔奥林匹克公园举行。
「2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」统计了去年9月至今年8月发行的专辑和音源，综合了网站资料、网路及手机投票、运营委员和专家评委的审核等，评出各个奖项，许多团体、歌手和演员也都出席了活动，一起来看看今天的蓝毯照吧！
▼TWICE
▼Wanna One
▼MAMAMOO
▼Red Velvet
▼AOA
▼NU’EST W
▼NCT127
▼脸红的思春期
▼请夏
▼洪真英
▼郑多彬
▼郑世云
▼UNB
▼MONSTA X
▼金Samuel
▼MOMOLAND
▼温朱莞
▼主持人韩锡俊、孙淡妃
另外，这次的颁奖礼将通过SBS funE、SBS MTV以及网站celuvtv全程直播，大家可以去看一下啦～
直播连结：Celuvtv
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