從空姐到月賺500萬：女明星成名前的的工作真的是五花八門

我們都只看到了明星光彩奪目的一面，可誰又知道他們出名之前是幹什麼的呢?今天就來說一說女明星們成名前都做過哪些職業。
1. 金泰璃
（圖：《Mr.Sunshine》）
因《小姐》（又譯《下女的誘惑》）捧回最佳新人獎，最近出演熱播劇《Mr.Sunshine》女主角的金泰璃出道前曾在超市推銷豆奶，後來被一位咖啡店老闆看中，當期了咖啡店店員， 最終在2016年憑藉清純的外表和表演天賦打敗千名競爭對手，成為了《小姐》的女二號。
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2. 秦基周
(圖：《深夜TV演繹》)
秦基周出道前的工作經驗可謂十分豐富，大學專業學的是電腦工學，一畢業就進入了知名大企業S公司公司，成為IT顧問。 2年後，秦基周想要圓自己小時候的記者夢而在某地區民間廣播電臺擔任見習記者。 後來又參加了2014年的超模選拔大會，獲得了Olivia Lauren獎，一腳踏入了演藝圈。
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3. 秀智
(圖：CARIN)
秀智在大紅大紫前也有過一段平凡的起步初期，出道前是一名網店模特，網店模特也是模特，出道前她可是在網店當模特來賺零花錢的。
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4. 草娥
(圖：AOA)
作為AOA的成員出道前，草娥曾經在電信運營公司IPTV擔任銷售員，據說當時業績驚人，每月收入超過500萬韓元。
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5. 李宥英
（圖：《esquire》）
實力派女演員李宥英在2015年捧回青龍電影節最佳新人獎時就透露自己曾在美髮店工作。 當初在高中同學都選擇考大學時，李宥英選擇了工作，直到22歲重新考取韓國藝術綜合學校，正式向演員之路邁進。
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6. 表藝珍
（圖:網路）
表藝珍在19歲時就成為某航空公司乘務員，一身機組乘務員的規範外型站在機艙內，給人以和螢屏上徹底不一樣的感覺。 一年半後，表藝珍決計變成藝人而辭去職務並從跑龍套開端一步一步打拼。
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