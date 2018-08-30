从空姐到月赚500万：女明星成名前的的工作真的是五花八门

我们都只看到了明星光彩夺目的一面，可谁又知道他们出名之前是干什么的呢?今天就来说一说女明星们成名前都做过哪些职业。
1. 金泰璃
（图：《Mr.Sunshine》）
因《小姐》（又译《下女的诱惑》）捧回最佳新人奖，最近出演热播剧《Mr.Sunshine》女主角的金泰璃出道前曾在超市推销豆奶，后来被一位咖啡店老板看中，当期了咖啡店店员， 最终在2016年凭藉清纯的外表和表演天赋打败千名竞争对手，成为了《小姐》的女二号。
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2. 秦基周
(图：《深夜TV演绎》)
秦基周出道前的工作经验可谓十分丰富，大学专业学的是电脑工学，一毕业就进入了知名大企业S公司公司，成为IT顾问。 2年后，秦基周想要圆自己小时候的记者梦而在某地区民间广播电台担任见习记者。 后来又参加了2014年的超模选拔大会，获得了Olivia Lauren奖，一脚踏入了演艺圈。
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3. 秀智
(图：CARIN)
秀智在大红大紫前也有过一段平凡的起步初期，出道前是一名网店模特，网店模特也是模特，出道前她可是在网店当模特来赚零花钱的。
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4. 草娥
(图：AOA)
作为AOA的成员出道前，草娥曾经在电信运营公司IPTV担任销售员，据说当时业绩惊人，每月收入超过500万韩元。
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5. 李宥英
（图：《esquire》）
实力派女演员李宥英在2015年捧回青龙电影节最佳新人奖时就透露自己曾在美发店工作。 当初在高中同学都选择考大学时，李宥英选择了工作，直到22岁重新考取韩国艺术综合学校，正式向演员之路迈进。
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6. 表艺珍
（图:网路）
表艺珍在19岁时就成为某航空公司乘务员，一身机组乘务员的规范外型站在机舱内，给人以和萤屏上彻底不一样的感觉。 一年半后，表艺珍决计变成艺人而辞去职务并从跑龙套开端一步一步打拼。
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