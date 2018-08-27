《Running Man》李光洙太生氣，直接脫掉金鍾國的褲子「猛虎出柙」！
綜藝 2018年8月27日 星期一09:55 MiJimin
不管看幾次都超好笑…
SBS綜藝節目《Running Man》昨日播出「與生日同行」特輯，讓成員中的三位壽星與三位陰間使者配對過任務，兩位判官一組，邀請到盧士燕來當閻羅王姐姐，以及李相燁中間出席當作證人，增添不少趣味與笑料。
中間用餐任務時，進行到掛在單槓上跳遠的小遊戲，目標就是拿到最大的盤子來裝食物，最小則是醬碟（有夠小XDDD）。
輪到李光洙跳遠的時候，一掛上去就被兩邊攻擊猛搔癢，怕癢的他一下子就掉下來，同隊的宋智孝也在一旁幫腔說這是犯規啊～！
金鍾國則站出來說：「這種程度是可以忍得住的。」接者自己就掛上去示範，果真一點都不怕癢，李光洙在後面看著沒效果，一怒之下就脫掉了他的褲子～XDDDD。
雖然是馬賽克，但看得出來…金鍾國連內褲都是黑的，他真的愛黑色愛到不行耶～！
▼坐在最佳觀賞區極度害羞的全昭旻。
▼在後面什麼都沒看到的盧士燕姐姐超生氣～！
（截圖自：SBS Running Man）
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