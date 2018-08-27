《Running Man》李光洙太生气，直接脱掉金钟国的裤子「猛虎出柙」！
综艺 2018年8月27日 星期一09:55 MiJimin
不管看几次都超好笑…
SBS综艺节目《Running Man》昨日播出「与生日同行」特辑，让成员中的三位寿星与三位阴间使者配对过任务，两位判官一组，邀请到卢士燕来当阎罗王姐姐，以及李相烨中间出席当作证人，增添不少趣味与笑料。
中间用餐任务时，进行到挂在单杠上跳远的小游戏，目标就是拿到最大的盘子来装食物，最小则是酱碟（有够小XDDD）。
轮到李光洙跳远的时候，一挂上去就被两边攻击猛搔痒，怕痒的他一下子就掉下来，同队的宋智孝也在一旁帮腔说这是犯规啊～！
金钟国则站出来说：「这种程度是可以忍得住的。」接者自己就挂上去示范，果真一点都不怕痒，李光洙在后面看著没效果，一怒之下就脱掉了他的裤子～XDDDD。
虽然是马赛克，但看得出来…金钟国连内裤都是黑的，他真的爱黑色爱到不行耶～！
▼坐在最佳观赏区极度害羞的全昭旻。
▼在后面什么都没看到的卢士燕姐姐超生气～！
（截图自：SBS Running Man）
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