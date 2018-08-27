【歌手品牌評價】防彈少年團重返寶座　前三名唯一女團是 Red Velvet！

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本月的歌手品牌評價前十名全數由偶像團體拿下，其中高居第一的就是才剛發片就記錄連連的防彈少年團啦！也來看看還有最近哪些團體特別出色吧～

韓國企業評價研究所於 2018 年 7 月 23 日起至 2018 年 8 月 24 日間，針對韓國歌手（含個人與團體）搜集了 99,012,960件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析。結果，上個月的亞軍防彈少年團在短暫讓位後，本月又立刻重返寶座！

甫發行改版專輯〈Love Yourself 結 “Answer”〉的防彈少年團，也在上個週末為世界巡迴演唱會揭開序幕，吸引眾多大牌歌手送上花籃或親自到場觀賞。在這同時，最新主打歌 “IDOL” 不只襲捲海內外音源榜首，MV 點閱數也早已火速突破五千萬大關。



上個月位居第八的 Red Velvet，這個月不只重返女團品牌評價前三名之列，如今更成為歌手品牌評價前三名中唯一的女團！

才剛來到台灣開唱的 Wanna One，儘管這陣子都忙於在海外巡迴，這個月依然拿下了歌手品牌平價的第二名；距離預定活動期滿日的時間雖然所剩無幾，但他們從出道至今無疑一直表現得非常亮眼。

除了上述三組團體外，本月打入前十名的歌手與團體還有 (G)I-DLE、iKON、TWICE、BLACKPINK、MAMAMOO、SEVENTEEN 和 EXO。



（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、Swing Entertainment、SM Entertainment）

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